Situación límite de Fábio Cardoso en el Sevilla: "No lo entiende y nadie habla con el"

Sin minutos en 2026 pese a la sanción de Marcao y las lesiones, el entorno del central afirma a ESTADIO que está "insatisfecho" con un rol que no comprende y responde sobre la posibilidad de que salga en enero

El arranque de 2026 ha agravado más si cabe la situación el Sevilla de Fábio Cardoso, llegado el pasado verano a Nervión junto a César Azpilicueta para reforzar la defensa. Antonio Cordón acordó con el Oporto un traspaso a coste cero en busca de experiencia en el centro de la zaga, pero cinco meses después se encuentra sumido en el ostracismo al no contar prácticamente nada para Almeyda a pesar de emplear línea de cinco atrás y las bajas constantes en la retaguardia.

De ese modo, hasta la fecha solo ha disputado 309 minutos repartidos en cuatro partidos y ni siquiera ha tenido su sitio en la Copa, donde solo participó con el Extremadura, reflejo de que no es considerado por el míster, que, en principio, utilizó como justificación que no había hecho pretemporada con el resto.

Sin minutos en 2026 pese a la sanción de Marcao y las lesiones de Ninazou y Azpilicueta

Así, la sanción de seis partidos a Marcao tras ser expulsado en el último partido del año ante el Real Madrid se erigía en el último tren para Cardoso en pleno mercado de enero, en un halo de esperanza para intentar demostrar su validez en una defensa con muchos problemas.

Sin embargo, ni el castigo a Marcao ni las lesiones de Nianzou y Azpilicueta le abrieron las puertas del once ante Levante y Celta, partidos en los que tampoco disputó ni un solo minuto, por lo que en las últimas siete citas ligueras solo jugó contra el Oviedo sin desentonar.

No en vano, en los dos primeros envites de 2026, Almeyda prefirió reconvertir a Carmona y Gudelj como compañeros de Kike Salas antes de utilizar a Fábio Cardoso, lo que ha convertido ya en su situación en insostenible y que no sea descabellado la vía de que se marchara en enero.

Fábio Cardoso "no entiende" su situación en el Sevilla

En este sentido, tras ser ignorado nuevamente contra granotas y vigueses, el círculo más próximo al defensor portugués reconoce a ESTADIO Deportivo que, tras ser ignorado también contra granotas y vigueses, el Águeda "no entiende su situación" en el Sevilla y con Almeyda antes las deficiencias evidenciadas por el equipo nervionense en la retaguardia.

Por ende, su entorno ya no esconde que Fábio Cardoso está completamente "insatisfecho" con su rol en el proyecto sevillista después de haber afrontado con mucha ilusión esta nueva etapa de su carrera a los 31 años, lo que podría abrirle las puertas en esta ventana.

Sin noticias del club en enero

Sin embargo, como afirman a ED, nadie del club ha hablado con él hasta el momento sobre esta opción, la cual, posiblemente no vería con malos ojos si no hay visos de mejora en su situación y el club le pone esta opción sobre la mesa.