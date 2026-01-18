Pesadilla eterna en el Sevilla: Almeyda confirma que "Alexis sufre una rotura" y no sabe si Akor Adams y Ejuke podrán jugar en Elche

Después de 35 días que se han hecho más largos de lo esperado, Akor y Ejuke llegaron este domingo a Sevilla tras concluir el sábado su participación en la Copa de África -el delantero jugó los 90 minutos- y viajarán a Elche sin ni siquiera entrenar con el grupo

El entrenador del Sevilla FC, Matías Almeyda, no obtiene tregua en su afán por encontrar el camino de una regularidad competitiva. Por si fuera poco con los problemas deportivos y con las trabas económicas que impiden solucionar lo anterior, el equipo lleva toda la temporada siendo golpeado por una interminable ristra de problemas físicos. Esta semana le ha tocado a Alexis Sánchez, quien no se ha ejercitado con sus compañeros en toda la semana.

Una contusión en la pelvis y un fuerte dolor de cadera le venían señalando como seria duda para la visita de este lunes al Elche CF, pero el técnico argentino ha desvelado que el '10' blanquirrojo "sufre una rotura" que se harán perderse el duelo que cierra la jornada 20 de LaLiga EA Sports y, a buen seguro, alguno que otro más. Un inconveniente añadido a la preocupante falta de gol del Sevilla FC.

Matías Almeyda analiza la enfermería del Sevilla FC para la visita al Elche CF: cinco bajas más las dudas de Akor y Ejuke

El argentino ha pasado este domingo por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios justo después del último entrenamiento de su equipo antes de partir hacia tierras ilicitanas y ha hablado del estado del veterano atacante chileno, de la vuelta al grupo del también chileno Gabriel Suazo o del precipitado regreso de Akor Adams y Chidera Ejuke, sólo unas horas después del participar en el triunfo de Nigeria ante Egipto en el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa de África. Cabe recordar que son bajas por lesión Azpilicueta, Alfon y Vargas; mientras que Marcao debe cumplir aún cuatro de los seis partidos de sanción por su expulsión en el Bernabéu.

Alexis Sánchez, descartado

"Alexis tiene un golpe en la zona desde hace una semana y media, tiene una rotura pequeña y no estará mañana", ha explicado Almeyda al ser preguntado por la ausencia por cuarto día seguido del veterano atacante andino, quien amplia a cuatro la nómina de lesionados del Sevilla FC.

No sabe aún si podrá alinear a Akor Adams y Ejuke

"Yo veo realmente difícil (que jueguen en Elche), porque ellos viajaron hoy. Hay que ver primero cómo están -el delantero jugó los 90 minutos y la tanda de penaltis ante Egito en la noche del sábado, el extremo salió en el último minuto-. Todavía no los vimos; pero sí sé que llegaron ya a Sevilla y que voy a poder contar con ellos. No sé si desde el minuto cero o en el segundo tiempo; pero bueno, a diferencia de otros encuentros, ya vamos a tener dos jugadores ofensivos más que no hemos tenido en otros partidos. Veremos si salen del banco durante el encuentro".