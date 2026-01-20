Almeyda elogia a Oso y Miguel Sierra, pide respetar el punto en Elche y no sueña con fichajes: "Akor Adams y Ejuke son los refuerzos"

El técnico nervionense remarca el partidazo de los dos canteranos y el aporte ofensivo de los dos nigerianos como revulsivos esenciales en un equipo que, a pesar de que sigue sin ganar, al menos suma rompiendo una racha de cuatro derrotas seguidas sin marcar

El técnico del Sevilla FC, Matías Almeyda, se ha mostrado muy satisfecho con la reacción de su equipo para salvar un punto que pide respetar, pues el Elche CF no lo puso nada fácil y al equipo nervionense le hacía mucha falta sumar después de encadenar cuatro derrotas sin marcar ni un solo gol. El argentino ha puesto en valor el empuje de los canteranos y ha vuelto a mostrarse reacio a la hora de soñar con recibir algún fichaje antes de que cierre el mercado de enero. "Akor Adams y Ejuke son nuestros refuerzos", ha espetado, al tiempo que ha ensalzado el papel determinante de Joaquín Martínez 'Oso' y de Miguel Sierra.

Matías Almeyda: "El punto es oro"

"Hago un balance positivo. Este punto para nosotros es como oro. Tenemos que ir construyendo partido a partido y sumar. Le doy importancia porque veníamos de perder varios partidos y de no marcar, además que el partido se había puesto 2-0. Valoro la actitud, la entrega, el compromiso, la lucha y la interpretación de cada uno de los jugadores. Nos llevamos un punto que estuvo bien porque el partido fue parejo", ha explicado Almeyda en rueda de prensa.

"El partido, por momentos, se hacía de ida y vuelta, pero esa era nuestra propuesta. El partido que jugamos en casa contra el Elche fue muy parecido. Es un equipo que está bien entrenado, que tiene muchas variantes para jugar. Lo habíamos estudiado y queríamos llevarlos a ese juego. En sus salidas recuperábamos muchos balones, pero los perdíamos rápido también; eso hizo que el primer tiempo, sobre todo, se hiciera de ida y vuelta. El partido termina siendo un empate, si hubiéramos perdido sería otra cosa, pero se presentó así".

El Sevilla FC acaba la jornada 20 de LaLiga decimosexto, a dos puntos del descenso

"La tranquilidad va a jugar un factor fundamental. Del séptimo puesto hacia abajo está todo muy parejo. Dos partidos buenos te llevan arriba, pero dos malos te llevan abajo. La intranquilidad no puede ganarnos. Esto va a ser hasta el último partido, como en años anteriores. Hay que estar tranquilos, este punto vale oro. Nosotros hemos empatado poco. Recuerden que el Sevilla, el año pasado, permaneció por un punto; así que al punto se le respeta", ha analizado Almeyda desde la sala de prensa del Martínez Valero.

"Hay que ser consciente de cada situación. Esto nos da tranquilidad, sobre todo a mí, que soy el entrenador, para ver qué funciona y qué hay que corregir. Está todo parejo. Por suerte, hoy nos vino un refuerzo como Akor Adams, a quien no tuvimos en los último partidos. LaLiga está pareja y, muchas veces, entramos en la desesperación de pensar que todo se termina. El camino va a ser largo y duro. Quien mejor mantenga la calma va a llevar esto hacia adelante".

El entrenador del Sevilla destaca el partidazo de Oso y la estelar irrupción de Miguel Sierra

"Me pone feliz por ellos, por el club y por los sueños que están concretando ellos. No me gusta el momento en el que los tengo que utilizar porque me cansé a lo largo de mi carrera futbolística de ver cómo se queman jóvenes. Trato de llevarlos bien. Ellos están mostrando mucho carácter y personalidad, aparte del buen juego y una buena interpretación", ha respondido al ser preguntado por Oso y por Miguel Sierra, que generó los dos goles de Akor Adams: en el 2-1 remató al poste tras un jugadón del carrilero hispano-argentino y el 2-2 llega en un penalti por manos de Álvaro Rodríguez que él mismo provocó con un centro al área.

"Son muchachos que hay que apoyar, a los que hay que dar confianza. Sabemos que se va a equivocar porque son jóvenes, están tomando sus primeras armas en el fútbol, pero lo están haciendo con una personalidad y unas ganas que me convencen. Estoy contento por ellos y por el club. También, creo que a los aficionados les debe gustar que los que ponen el alma son jugadores nacidos en el club", ha continuado.

Antes, el argentino ya había elogiado a los dos canteranos en su previa atención a los canales oficiales de SevillaFC+: "Miguel Sierra, al igual que Oso, es joven y va haciendo su proceso y su camino. Mientras demuestren su personalidad, los tengo muy presentes. Me pone feliz por ellos y por el club porque son jugadores de la cantera. Eso tiene un valor y hay que apoyarlos".

Almeyda, sobre la falta de gol y el mercado de fichajes: "Akor Adams y Ejuke son nuestros refuerzos"

"En varios partidos hemos tenido muchas ocasiones, pero no se dan. Hablamos muchas veces de esa tranquilidad que nos va a mantener lo bueno y nos va a ayudar a mejorar lo que no nos sale. Los muchachos que vinieron de la Copa África son refuerzos para nosotros; eso es compromiso. Estos chicos jugaron con su selección, no vieron a su familia y quisieron venir acá. Muchas veces se minimiza todo eso, pero yo le doy mucha importancia".