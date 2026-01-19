Akor Adams vuelve al Sevilla con goles y energía: "He visto todos los partidos y me dolía mucho"

El delantero nigeriano rescató un punto en Elche con un postrero doblete en un partido que estaba perdido y asegura que, a pesar del cansancio acumulado en la Copa de África, no quería perderse este partido: "El equipo me necesitaba"

Akor Adams ha vuelto enchufadísimo de la Copa de África, donde ha ayudado a la selección de Nigeria a conseguir el tercer puesto con dos goles y tres asistencias en siete partidos en los que fue fijo para Éric Chelle. Sin apenas tiempo para celebrar con sus compañeros en la noche del sábado, sin descansar y sin tiempo para entrenarse con sus compañeros, el '9' blanquirrojo se montó a primera hora del domingo en un avión en Casablanca (Marruecos), aterrizó en Sevilla a primera hora de la tarde y emprendió otro vuelo que tomó tierra en Alicante ya bien entrada la noche. Puro compromiso para rescatar al Sevilla FC de la deriva más absoluta con un doblete que rascó un punto 'in extremis' en la visita liguera al Elche CF.

No se puede tener mejor reestreno. Akor se fue el 14 de diciembre, después de marcar un tanto y dar otros dos en la victoria por 4-0 ante el Oviedo, en los que hasta este lunes eran el último triunfo y el último gol celebrados por el Sevilla FC. Tras empezar como suplente en Elche, salió en la reanudación con el marcador en contra y firmó dos tantos para empatar un partido que se había puesto 2-0. En el 75', remachó un disparo al palo de Miguel Sierra tras jugadón de Oso; y en el 90+1' tranformó con maestría un penalti forzado también por el canterano (providencial también).

Akor Adams: "El equipo me necesitaba"

"Vuelvo a la partida después de un muy largo torneo; pero el equipo me necesita y es bueno que el entrenador me dé unos minutos para poder darle mi energía al equipo. Estoy muy feliz de haber venido con goles. Estoy muy contento de volver al Sevilla FC después de estar bastante tiempo en la Copa de África. Es muy importante para mí volver con esta energía y sobre todo darle ese punto al equipo", ha exclamado, radiante de felicidad el delantero nigeriano ante los micrófonos de Sevilla FC+.

El Sevilla FC disparó 25 veces para sumar esos dos goles que pusieron fin a una racha de 436 minutos sin marcar. "El Elche es un buen equipo, han jugado muy bien, pero tuvimos muchas oportunidades y creo que fue un partido en el que pudimos ganar. Es un partido en el creo que el equipo lo ha hecho muy bien y es muy importante tener muchas ocasiones", ha analizado el ariete africano.

Akor Adams se alegra más de ganar que de marcar dos tantos

"Para mí es más importante que gane el equipo a marcar, porque he estado mirando todos los partidos desde que estaba lejos y me duele mucho que los resultados no sean lo que queremos y lo siento mucho por el equipo. Así que volver y ganar, marcar gol, eso para mí es... Pero estoy feliz por el equipo, al menos podemos seguir creyendo en esto, construyendo para intentar ganar el próximo partido".

Un mensaje para la afición de cara al Sevilla - Athletic del sábado

Ahora, Akor confía en poder alargar su buena racha para darle una alegría a la afición del Sánchez-Pizjuán. Tras empezar 2026 con derrotas ante Levante UD y RC Celta de Vigo, el Sevilla FC recibirá el próximo sábado al Athletic Club. "Yo sólo quiero decir gracias a los fans por todo el apoyo. Estamos en esto juntos, en lo positivo o en lo negativo, tenemos que salir de aquí y mejorar los números. Para eso necesitamos que ellos apoyen al equipo y nos den buena energía para nosotros intentar dar lo mejor".