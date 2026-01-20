Oso exprime al máximo ese coraje sevillista: "Hago lo que nos pide este escudo"

El argentino, una de las revelaciones de la temporada sevillista, se ha mostrado muy contento por los minutos que está gozando con la camiseta del primer equipo y convencido de ese orgullo sevillista

El Sevilla FC ha conseguido sacar un punto valiosísimo en el Martínez Valero. No era para menos, ya que era únicamente un dígito lo que separaba al equipo de Matías Almeyda de los puestos de descenso a Segunda División. Contra uno de los equipos revelaciones de LaLiga, el partido se puso muy complicado, con un tanto de Aleix Febas que contó con la entera pasividad de la defensa hispalense. Y mucho más con el segundo de Germán Valera, que parecía dejar visto para sentencia el encuentro. Sin embargo, como si de un superhéroe se tratase apareció Akor Adams, que consiguió un doblete que sirvió para rescatar un importante botín frente a los de Eder Sarabia.

En estos partidos de casi penurias sevillistas, donde es complicado agarrarse a algo, aparece el nombre de Oso. El jugador argentino se está erigiendo como una de las revelaciones de este equipo, siendo de los pocos capaces en aventurarse sin miedo en aspectos tanto ofensivos como defensivos. Esto no pasa desapercibido para una afición que le agradece el esfuerzo que está dando, y que ha añadido competencia a un carril que parecía tener el hueco de Gabriel Suazo asegurado.

Sobre el encuentro, el canterano ha querido reconocer la necesidad de sacar esa garra sevillista. "Hago lo que nos pide este escudo, pelear hasta el final. La verdad que es un punto importante, nos vamos dentro de lo que cabe contentos por la situación del partido que se nos ha puesto muy cuesta abajo y con un marcador de 2-0. Quedarse con lo bueno, lo negativo dejarlo fuera y ahora pensar en el siguiente", declaró el lateral. Sin lugar a duda, nadie más que los jugadores sacados de la Carretera de Utrera saben de la importancia del equipo en la vida de muchos aficionados, y por ello esa necesidad de darlo todo por ellos.

También quiso hablar sobre su participación en Primera División, que vino casi de sopetón y que está convenciendo a muchos. "Me llevo preparando mucho tiempo para esto, lo que estoy pasando en estos momentos. Muy contento, hay que seguir, tengo muchas cosas por mejorar y otras cosas buenas también obviamente, pero me quedo con lo que tengo que mejorar y pensar en eso para seguir evolucionando", respondió. Una muestra más del compromiso que el aficionado del Sevilla FC quiere con sus aficionados ya que, a falta de estrellas, necesita garra como la que desprende Oso.