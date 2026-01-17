El técnico del Elche, Eder Sarabia, analiza la crisis del Sevilla, el récord de bajas y su expulsión contra el Betis: "Hay rabia e impotencia"

El técnico del conjunto franjiverde pide el apoyo del Martínez Valero, cree que su equipo está en buen momento pese a no haber ganado en 2026 y no se fía de la crisis del rival, elogiando la capacidad de Matías Almeyda para encauzar el rumbo

El técnico del Elche CF, Eder Sarabia, ha pasado por sala de prensa para analizar el partido que su equipo jugará el próximo lunes en el Martínez Valero ante un Sevilla FC inmerso en una crisis de cuatro derrotas seguidas sin marcar ni un gol y con sólo 7 puntos sumados de los últimos 33. No se fía y no le faltan motivos. El choque ante el que fuera su eterno rival durante su etapa verdiblanca llega en un contexto raro para el cuadro franjiverde: "Tenemos que sacarnos toda la rabia e impotencia que hay".

En un meritorio décimo puesto al final de la primera vuelta en LaLiga EA Sports, no conoce el triunfo en 2026 y viene de ser eliminado en octavos de la Copa del Rey en un polémico choque ante el Real Betis (2-1) en el que Sarabia fue expulsado por no poder identificar al autor del lanzamiento de una botella desde su banquillo. Además, sufre "el mayor número de bajas en toda la temporada". "El Sevilla FC lleva toda la semana preparando el partido. Estamos en medio del mercado, rumores, renovaciones, el partido del otro día...pero eso ya es pasado. Hay que estar centrados. Dejar todo a un lado", ha reclamado.

Eder Sarabia analiza el partido contra el Sevilla FC

"El Sevilla FC tiene momentos determinantes porque tiene capacidad individual para aprovecharlos", señaló Sarabia, quien subrayó la importancia de mantener la concentración y desarrollar un juego asociativo para tener el balón y competir al máximo nivel ante los nervionenses: "Espero un partido completo, en el podamos ser nosotros y seguir en esta línea".

"El Sevilla FC viene de planteamientos más agresivos y yendo a defender al hombre. Debemos estar preparados para todo lo que nos planteen. Tener capacidad para que el partido no se descontrole. Nos ha ido mejor ante rivales que dejaban espacios. Debemos tener inteligencia para manejar lo que necesitamos en cada momento. Y después, frescura para acertar en las dos áreas. Sobre todo, ser lo que estamos siendo", ha añadido.

El técnico del Elche no se fía de la crisis sevillista

"Será un partido exigente. Ganar sería un paso adelante importante en nuestro camino. Después de hacer un gran partido contra el Betis (2-1), aunque no conseguimos pasar, de la derrota contra el Villarreal (1-3) y del empate en Valencia (1-1), sería una victoria importante. Necesitamos empujar y sacar esa rabia e impotencia. Con deportividad, deseo y energía".

"Hay muchos aspectos que pueden influir en el rendimiento de un equipo. También por tus propias expectativas", ha respondido al ser preguntado por el mal momento del Sevilla FC. Sarabia prefiere mirar al Elche: "Nosotros tenemos ese punto de resarcirnos y volver a demostrar. Venimos de tres partidos sin ganar, con una eliminación en Copa, aunque con muchas cosas buenas. Crecemos como equipo".

Cree que Almeyda está capacitado para enderezar el rumbo del Sevilla

"Somos el Elche y respetamos al rival que viene. En este siglo XXI, el Sevilla es uno de los mejores de Europa por títulos. Tiene muchos recursos. Necesitaremos hacer un gran partido. Almeyda tiene capacidad para transmitir al equipo lo que necesita. En las últimas épocas, están pasando momentos más difíciles, pero tiene gente con experiencia para lidiar con la presión. Ahora, es más difícil que los partidos tengan momentos para cada equipo. Debemos procurar que los nuestros sean más largos y en fases clave".

Las bajas del Elche y el papel del Martínez Valero

Récord de ausencias en los franjiverdes

"Es el partido con más bajas de la temporada. André Silva podría estar en el banquillo. Álvaro Núñez no lo vamos a tener. Tampoco recuperamos a John (Donald), Bigas, Héctor (Fort) ni Rafa (Mir). Es lo que hay. No es ninguna justificación ni excusa. Tenemos una plantilla amplia. Esto debe servir para que los que están disponibles den un punto extra".

Mensaje a la afición

"Cuando nos metemos en piloto automático, a veces nos despistamos. La exigencia es buenísima, y los primeros exigentes somos nosotros. Pero creo que todo lo que estamos haciendo tiene un mérito tremendo. Es verdad que perdimos contra el Villarreal, pero es un equipo que hasta puede competir por el título. En Mestalla, supimos competir y puntuar. Y contra el Betis, dimos rendimiento".

"Cuando cojamos perspectiva, nos daremos cuenta de lo bien que estamos haciendo. Cuanto más crezcamos, más cerca estaremos de mirar hacia arriba que hacia abajo. Que sufran y valoren como nosotros. Y que vengan a disfrutar de una gran noche de fútbol. Merecerá la pena".