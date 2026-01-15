Polémica en el acta arbitral del Betis - Elche: "Me protestó con actitud agresiva y tuvieron que sujetarle"

Gil Manzano informa en el acta de la bajada al campo del director general del Elche y que tuvo que solicitar ayuda a la Policía, a la par que explica el motivo de la expulsión de Eder Sarabia; la polémica arrancó con el segundo gol del Betis, en el que piden falta de Aitor Ruibal sobre Pedrosa, que ironiza en redes sobre esta acción

El Betis se impuso al Elche en los octavos de la Copa del Rey gracias a una remontada culminada con el segundo gol de Chimy Ávila, muy protestado por los futbolistas ilicitanos al considerar que Aitor Ruibal comete falta sobre Adrià Pedrosa antes de asistir al rosarino, lo que no estimó ni Gil Manzano ni el VAR.

La polémica por esta acción, sobre la que ironizó en redes el exlateral sevillista -"Carga completamente legal.."-, se agravó por la expulsión de Eder Sarabia y se disparó tras el pitido al final por la bajada del césped del director general franjiverde, Pedro Schinocca, con "actitud agresiva", según recoge el acta arbitral del colegiado, que aseguró que se tuvo que avisar a la Policía.

"Una vez finalizado el encuentro, una persona del club visitante entra en el terreno de juego protestando una decisión del partido a mi asistente número uno. Cuando me dispongo a abandonar el terreno de juego, dicha persona se dirige hacia mí protestando con actitud agresiva, teniendo que ser sujetada por miembros de su club", relata el árbitro en el acta, en la que añade: "Posteriormente, continúa acompañado hasta el vestuario arbitral manteniendo la misma actitud. Se solicita a la Policía que procede a su identificación, resultando ser Don Pedro Schinocca, directivo del Elche”.

Eder Sarabia, expulsado por el lanzamiento de una botella desde su banquillo

Esta actitud puede conllevar una sanción económica para el Elche, al igual que se enfrenta a un castigo deportivo Eder Sarabia por la roja que vio a tenor de lo que registra el escrito del colegiado.

“En el minuto 85 el técnico Sarabia Armesto, Eder fue expulsado por el siguiente motivo: por el lanzamiento de una botella desde el banquillo hacia el terreno de juego en señal de protesta y al no poder identificar al autor, se muestra tarjeta roja al entrenador, como responsable”. Lo que recoge el acta coincide con lo afirmado en rueda de prensa por el preparador ilicitano: "Ha habido una botella que ha entrado al campo y como no hemos identificado en cinco segundos quién ha sido, me ha expulsado a mí como el responsable del banquillo”.

Esta expulsión puede costar muy cara al entrenador del Elche, que podría ser sancionado por tres partidos a tenor del Código Disciplinario de la RFEF: "En caso de no poder identificarse por el árbitro, el entrenador titular al que pertenezca el autor será expulsado del terreno de juego por la comisión de una actuación no correcta y sancionado con un mínimo de tres partidos de suspensión”. De ser así, no se podrá sentar en el banquillo ante el Sevilla el próximo lunes.