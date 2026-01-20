El Sevilla rompe cuatro rachas negativas con el doblete de Akor Adams en Elche: primera vez que no pierde en los 11 partidos que encajó primero

Sigue sin conocer el triunfo desde el pasado 14 de diciembre y sin completar remontada alguna en las 20 jornadas de LaLiga EA Sports; pero vuelve de tierras ilicitanas animado por el valioso punto sumado en la noche del lunes, con la mejor irrupción de un suplente en el último lustro, frenando la dinámica de derrotas y celebrando por fin un tanto

El Sevilla FC sigue sin conocer el triunfo en 2026 y aún no sabe lo que es remontar en lo que va de la presente temporada; pero la situación era tan dramática, que no le falta la razón a Matías Almeyda cuando asegura que el punto sumado este pasado lunes ante el Elche CF (2-2) "es oro" para su equipo. "El año pasado se eludió el descenso por un punto, así que a este punto se le respeta", espetó al técnico argentino en la sala de prensa del estadio Martínez Valero, donde el doblete del retornado Akor Adams permitió al conjunto nervionense romper hasta cuatro registros negativos.

Akor Adams acaba con la racha sin marcar y frena la dinámica de cuatro derrotas seguidas

Con la primera diana, en el 75' tras recoger un rechace del poste a un disparo de puntera de Miguel Sierra, rompió una racha del Sevilla FC que se extendía hasta los 436 minutos sin marcar. El último tanto blanquirrojo había sido del también regresado Chidera Ejuke en el 4-0 ante el Real Oviedo del pasado 14 de diciembre; fecha que sigue siendo la de la última victoria.

Al menos, con el tanto de penalti en el tiempo añadido que dio al delantero nigeriano su primer doblete como sevillista, los de Almeyda lograron frenar una dinámica de cuatro derrotas consecutivas y una secuencia de 10 encuentros seguidos en los que acabó perdiendo después de que sus rivales se adelantasen en el marcador. El Sevilla FC sigue sin voltear un marcador adverso en toda la 2025/2026; pero al menos volvió de Elche con la satisfacción de igualar un marcador adverso que reflejaba un 2-0 a falta de sólo un cuarto de hora para el final.

En Elche, primer partido de 12 que el Sevilla FC no cae derrotado pese a empezar perdiendo

En el feudo franjiverde, donde los de Eder Sarabia han sumado 20 de los 24 puntos que le tienen octavo en la clasificación de LaLiga, el Sevilla empezó encajando el primer tanto por undécima vez en 20 jornadas. A domicilio, no pudo remontar ante el Athletic Club de Bilbao (3-2), la Real Sociedad (2-1), el Atlético de Madrid (3-0), el RCD Espanyol (2-1) ni tampoco con el Real Madrid (2-0).

Además, en el Ramón Sánchez-Pizjuán sucumbió frente al Getafe CF (1-2), el Villarreal CF (1-2), el Real Betis (0-2) y, de manera consecutiva en este negativo inicio de 2026, contra el Levante UD (0-3) y el RC Celta de Vigo (0-1). Con sólo un punto de los últimos 15 en juego y con sólo dos de ventaja sobre la zona de descenso, la cosa no está como para tirar cohetes; pero, sin duda, el 2-2 en Elche es el primer estímulo positivo en muchos tiempo. Demasiado.

Hacía casi cinco años del último doblete de un suplente del Sevilla FC; como visitante es el primero en nueve temporadas

Ensalzando la portentosa vuelta de Akor Adams tras acabar tercero en la Copa de África con Nigeria, los medios del Sevilla FC han recordado también otro dato significativo: "Hay que subrayar que se trata del primer jugador que anota por partida doble saliendo del banquillo desde que lo hiciera Erik Lamela en la jornada inaugural de la 21/22, en aquella victoria ante el Rayo Vallecano en casa por 3-0. Para encontrar una situación similar pero lejos de casa, hay que remontarse a la campaña 16/17, en la que Vicente Iborra consiguió un 'hat-trick' en Balaídos (0-3) tras salir en el inicio de la segunda parte ante el Celta".