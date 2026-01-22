Ventaja numérica del Sevilla contra el Athletic para terminar con el calvario en Nervión

El Sevilla recibe el sábado a un rival resucitado en Champions con la obligación de romper su dramática dinámica en casa, para lo que cuenta con números demoledores a su favor

El Sevilla afronta este sábado su tercer partido en casa en 2026 con la obligación de revertir una pésima dinámica como local tras caer ante Levante y Celta. Para ello, los de Almeyda deberán superar un examen complicado ante un Athletic de Bilbao atascado en LaLiga después de sumar un solo punto de los últimos 12 posibles, pero con la moral alta tras su remontada ayer en la Champions ante el Atalanta (2-3).

En este sentido, los nervionenses han tenido la mala suerte de recibir a los Leones recién despiertos tras un largo letargo, si bien cuenta a su favor con una ventaja rotunda en forma de estadísticas históricas que debe hacer valer en el próximo partido, pues, aunque estos datos no resultan ni de lejos determinantes, sí que reflejan una realidad condicionada por una serie de factores indiscutibles por la repetida tendencia.

El Sevilla ha ganado el 58% de los duelos en casa contra el Athletic

De este modo, el Sevilla manda con autoridad en el histórico de duelos entre ambos en terreno nervionense, pues se han visto las caras en tierras hispalenses en un total de 81 partidos y los locales han retenido los puntos en más de la mitad de los enfrentamientos.

Así las cosas, los blanquirrojos han cosechado un total de 47 victorias, lo que supone un alto porcentaje de éxito del 58%, mientras que el Athletic únicamente ha conseguido máximo premio en 13 encuentros, es decir, en el 16% de los duelos, mientras que el resto de envites, un total de 21 (26%), se han saldado con tablas.

La dinámica positiva, torcida en los últimos años

Esta dinámica positiva se prolongó durante las dos primeras décadas de este siglo, tanto en cuanto el Athletic únicamente venció en el choque liguero de la 11/12, cuando doblegó a los sevillistas por 1-2. Sin embargo, es cierto que se ha visto truncada en las últimas visitas del Athletic, pues desde 2021 los nervionenses solo han rascado un triunfo (21/22) y un empate (22/23), mientras que en el resto de choques fueron los bilbaínos los que se llevaron el gato agua. Así, venció por 0-1 en la 20/21; 0-2 en la 24/25 y 0-1 el pasado curso con tanto de Yeray.

Ahora, los nervionenses quieren retomar la tendencia histórica y volver a imponer su ley aprovechando la marcha errática en LaLiga de un Athletic más allá de su repunte en Champions, el cual Ernesto Valverde considera un punto de inflexión antes de visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán, ávido de alegrías.