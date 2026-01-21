¿Y ahora quién tira los penaltis en el Sevilla? De los últimos 10, el único que lanzó dos los falló ambos

En un contexto en el que Matías Almeyda insiste en advertir que habrá que luchar hasta el último día para eludir el descenso y que "cada punto es oro", un penalti convertido o fallado puede decantar la temporada del Sevilla FC. Akor Adams se apuntó el domingo a una lista en la que ya estaban Isaac Romero, Alexis Sánchez y Rubén Vargas

El Sevilla FC es el equipo al que más penaltis en contra le han señalado en estas primeras 20 jornadas de LaLiga, con seis goles encajados y aquel disparo que Lewandowski mandó fuera en un total de siete lanzamientos que contrastan con las cuatro penas máximas que ha visto pitadas a su favor. En ese apartado se da un hecho muy llamativo que muestra a las claras que no hay ningún encargado específico, ya que esa responsabilidad la han asumido cuatro futbolistas diferentes con un saldo de tres aciertos y un error.

El Sevilla FC busca especialista: nadie ha lanzado dos penaltis seguidos desde diciembre de 2023

Viendo las estadísticas del Sevilla FC en la presente temporada y en las dos anteriores, está claro que cabe preguntarse: ¿Quién habría tirado el penalti que el salvador Akor Adams convirtió en el definitivo 2-2 ante el Elche CF si hubiese sido señalado unos minutos antes, cuando Isaac Romero aún estaba sobre el terreno de juego? ¿Y si Alexis Sánchez o Rubén Vargas no hubiesen sido bajas por lesión?

Almeyda explicó que el chileno es el teórico encargado y el veterano futbolista explicó con todo detalle los motivos por los que decidió cedérselo al canterano hace un par de semanas. Es más, aún hay otra cuestión: ¿Quién debería tirar el próximo penalti en el Sevilla FC? A decir verdad la alternancia no ha funcionado nada mal (12 goles de 15), pero en las estrecheces clasificatorias que se viene moviendo el equipo, de un penalti puede depender la temporada y la improvisación es arriesgada.

Desde Ocampos y Sergio Ramos no hay un lanzador claro en el Sevilla FC

Esta ausencia de especialistas no es una cosa exclusiva del Sevilla de Matías Almeyda, sino una constante que se viene repitiendo en las tres últimas temporadas. De hecho, para encontrar un futbolista nervionense que haya pateado dos penaltis de manera consecutiva en partido oficial hay que remontarse hasta diciembre de 2023, cuando Sergio Ramos convirtió sendos disparos después de que Lucas Ocampos hiciese gol en los tres últimos de la 22/23.

Desde entonces, nadie ha repetido en el equipo blanquirrojo, que ha lanzado 10 veces más desde los once metros con nueve futbolistas diferentes. El único que ha tirado dos ha sido Isaac Romero... y son los dos únicos fallos en en los 15 últimos intentos. Tras los aciertos consecutivos de Youssef En-Nesyri, Dodi Lukébakio y Gonzalo Montiel, el lebrijano desperdició un penalti hace justo un año en Girona.

Tras esa aislada decepción, que además no evitó la victoria sevillista en Montilivi, volvieron a hacer diana Nemanja Gudelj, Alexis Sánchez y Rubén Vargas antes de que Isaac Romero se topase con la parada del portero del Levante UD en la derrota del pasado 4 de enero. El energético Akor Adams, con su ya característico ritual, abrió una nueva lista el domingo en Elche.

Todos los penaltis lanzados por el Sevilla FC en las tres últimas temporadas