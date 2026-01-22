El Superordenador resuelve la clasificación Champions: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal

La Inteligencia de Opta Stats confía en los españoles, más allá de un Villarreal que ya no tiene opciones matemática de nada. Un 'pleno' español bastante más cómodo de lo que a priori se espera para la última jornada de la Liga de Campeones

Con los partidos disputados este pasado miércoles, la Champions puso fin a la penúltima jornada de la competición, esperándose ya una jornada final unificada el próximo miércoles 28 de enero en la que habrá demasiadas cosas en juego, tanto en lo que respecta a los clubes españoles como el resto de equipos en liza.

En primer lugar, la última jornada de la Liga de Campeones promete tensión en la lucha por el ansiado Top 8 que da derecho a la clasificación directa para octavos, evitando de esa manera los ‘play off’.

Arsenal y Bayern, clasificados

Mientras que los ingleses del Arsenal y los alemanes del Bayern ya tienen asegurada su clasificación, teniendo que repartirse aún el orden final de las dos primeras plazas de la Fase Liga, aún están por repartirse. Menos decidido está del tercero al quinto, donde lo lógico es que se lo repartan entre Real Madrid, Liverpool y Tottenham.

Tras la goleada blanca ante el Monaco, el Real Madrid tiene asegurada su clasificación Champions, aunque tendrá que esperar a la última jornada, eso sí, para certificar que sea directa. Y es que las cuentas de la clasificación para la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones están más apretadas de lo esperado.

Especialmente delicada estará la competición entre la sexta y la decimotercera posición, actualmente en manos de PSG y Atalanta. Hasta ocho equipos con 13 puntos pugnarán por hacerse con las dos últimas plazas con acceso directo; entre ellos, dos españoles: Barcelona (9º) y Atlético de Madrid (12º). Una lucha en la que el ‘goal average’, a buen seguro, jugará un papel protagónico.

El empate de los colchoneros en Estambul frente al Galatasaray hace que los de Simeone se hayan complicado en exceso el acabar en el Top 8, estando ahora obligados a golear a los noruegos del Bodo, que ganando tienen aún opciones de colarse en la repesca.

Mucho más sencillo, sin embargo, lo tiene el FC Barcelona tras imponerse al Slavia en Praga por 2-4, consiguiendo un ‘goal average’ bastante más favorable que el resto de equipos en su lucha. Para colarse en el Top 8, de hecho, debe ganar y golear al Copenhague en el Camp Nou; algo bastante factible.

El Athletic Club, por su parte, se impuso por 2-3 a la Atalanta en Bérgamo, lo que aún le da alas para poder clasificarse para la repesca en la última jornada de la Liga de Campeones. Ninguna opción de clasificación, sin embargo, tiene el Villarreal, quinto equipo español en discordia.

'Pleno' español en la última jornada de la Champions, según el Superordenador

Una última jornada de la Champions que será una gran ‘final’ para muchos clubes, entre ellos un Manchester City que se complicó en exceso con su derrota en Noruega y que por segundo año consecutivo podía ir a la repesca. Algo que, a juicio del Superordenador de la Champions no ocurrirá.

Así, al menos, lo resuelve Opta Stats, que le otorga a los de Guardiola la séptima posición de la clasificación Champions, colándose en el ansiado Top 8.

Con el Arsenal líder y el Bayern segundo, la Inteligencia Artificial confía en el pleno español -Villarreal al margen, pues ya no tiene opciones. Así, mientras que reserva la cuarta plaza para el Real Madrid y mete entre los ocho primeros a FC Barcelona (5º) y Atlético de Madrid (8º), le otorga la plaza número 24 al Athletic Club de Ernesto Valverde, siendo el equipo que cerraría los puestos con derecho a ‘play off’. Especial confianza deposita el Superordenador de la Champions en los clubes de la Premier, reservándole el Top 8 a Arsenal (1º), Liverpool (3º), Tottenham (6º) y Manchester City (7º).