La ganancia económica que deja en el Athletic la victoria ante el Atalanta: por encima de lo presupuestado

El club bilbaíno había previsto lograr un triunfo y dos empates en la Fase Liga de la Champions, una prudente estimación que ha sido superada gracias a los tres puntos conseguidos en Bérgamo, que dejan vivos a los de Valverde a falta de una jornada y posibilitan además seguir haciendo caja

El Athletic Club sacó su carácter irreductible en Bérgamo para lograr tres puntos de oro ante el Atalanta que le mantienen con vida en la Champions. Gracias a los tantos de Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro (2-3), los rojiblancos se sitúan provisionalmente en el 23º puesto de la Fase Liga y defenderán en la última jornada ante el Sporting de Portugal su permanencia en ese 'top 24' que asegura el pase al 'play off' previo a los octavos.

Pero además de dar una gran alegría a sus aficionados en una temporada que está siendo realmente complicada, el conjunto bilbaíno logró otro objetivo con su importante triunfo en tierras italianas. No en vano, ya se han sobrepasado los ingresos que fueron presupuestados desde Ibaigane por participar en la máxima competición continental, lo que supuso en primer lugar una ganancia de 18,6 millones de euros, solo por formar parte de los 36 elegidos.

Los ingresos totales del Athletic ascienden a 24,2 millones de euros

A partir de ahí, la entidad que preside Jon Uriarte realizó unas cálculos comedidos al prever que se obtendrían una victoria y dos empates en las ocho jornadas de la liguilla. Pero dichas estimaciones provisionales han sido superadas después de ganar su segundo partido ante el Atalanta, pues ya se hizo lo propio en San Mamés ante el Qarabag (2-1). A ello se suman las igualadas a cero firmadas ante el Slavia de Praga y el PSG, lo que deja de momento otros 5,6 millones de euros de beneficio, pues la UEFA paga 2,1 millones por cada triunfo conseguido y 700.000 euros en caso de empate.

Los ingresos totales por ahora, por tanto, ascienden a 24,2 millones de euros, a la espera también del reparto del 'market pool', que tiene que ver con los derechos televisivos de cada país. Además, también se gratifica la posición final de la Fase Liga, recibiendo 275.000 euros el último clasificado, si bien dicha cantidad va aumentando de forma progresiva. Por ejemplo, alcanzar el puesto 24, que es el último que da acceso al mencionado 'play off', dejaría más de tres millones.

Otro millón extra por mantener en el 'top 24'

Pero aún habrá mucho en juego el próximo miércoles en la Catedral frente al Sporting de Portugal. Una victoria asegura el pase y con un empate también podría valer en función del resto de resultados. Pero además de la ganancia de dichos resultados, alcanzar los dieciseisavos dejaría otro millón extra en las arcas rojiblancas.

Los premios de la UEFA por seguir adelante en la Champions

A partir de ahí, seguir vivos en la Champions seguiría aumentando de forma muy importante los beneficios del Athletic. Así, alcanzar los octavos de final reportaría hasta 11 millones más, mientras que el premio por llegar a cuartos es de 1,2 5 millones y por las semifinales se pagan otros 15. En cuanto a los finalistas, el subcampeón se quedará con 18,5 millones, yéndose hasta los 25 el incentivo que se embolsará el campeón.

Por todo ello, en Bilbao todos apuntan ya al trascendental choque de la próxima semana ante el conjunto luso, aunque al mismo tiempo urge reaccionar en LaLiga, donde los pupilos de Ernesto Valverde visitarán el sábado al Sevilla FC. Con las plazas europeas a ocho puntos de distancia, la victoria es obligada para no descolgarse de la pelea por un nuevo billete continental que aseguraría a su vez nuevos beneficios en el curso 26/27.