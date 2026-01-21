Así queda la Champions League tras la victoria del Barcelona, el zarpazo del Athletic Club y el empate del Atlético de Madrid

El Real Madrid, el Barcelona y el Athletic Club hacen los deberes, mientras que el Atlético de Madrid se complica la vida. El Villarreal sigue sin ganar

La jornada 7 de la Champions League ha dado de que hablar. Los equipos europeos regresaba a la máxima competición de clubes en Europa tras no hacerlo desde el pasado año, con las urgencias y las certezas intactas desde la jornada 6. Los equipos españoles volvieron a protagonizar unas jornadas llenas de alegrías y decepciones, mientras que alguna que otra sorpresa explotaba en Europa.

El Real Madrid golea y el Villarreal se hunde aún más en la Champions League

La jornada del martes deparó alguna que otra sorpresa y una goleada del Real Madrid ante el Mónaco, firmado un acuerdo de paz momentánea con la afición del Santiago Bernabéu. Las bajas del Mónaco, la necesidad de contentar al aficionado del Real Madrid y la deuda por saldar de Vinícius, que captó el mensaje en forma de silbidos durante todo el duelo liguero ante el Levante, impulsaron una plácida noche. Con defectos que parecen incorregibles en fase defensiva pero un hambre de gol insaciable arriba representado siempre por Mbappé. Mientras tanto, el Manchester City protagonizó la sorpresa de la jornada cayendo ante el Bodo Glimt por 3-1. El otro equipo español, el Villarreal, se despidió en la Cerámica de la Champions League con derrota ante el Ajax, certificando así una participación pésima por parte del cuadro de Marcelino. El Arsenal se impuso ante el Inter de Milán en el duelo más igualado, a priori, de la jornada y el PSG, vigente campeón de la Champions League, cayó por 2-1 en el José Alvalade ante el Sporting de Portugal.

El Atlético de Madrid pincha y Barcelona y Athletic Club triunfan en una fría noche de Champions League

La jornada del miércoles comenzó con el empate 1-1 entre el Atlético de Madrid y el Galatasaray en Estambul. Los de Simeone empezaron adelantándose en el marcado mediante un cabezazo de Giuliano, pero la mala suerte apareció en forma de gol en propia de Marcos Llorente para que la igualada durase en el marcador hasta el partido final. El punto complica el 'top 8' para los rojiblancos que dependen de los resultados de sus rivales para poder acceder a los octavos de final. El Barcelona, por su parte, sufrió ante el Slavia Praga, pero se llevó a caso tres valiosos puntos que lo mantienen enganchado a la lucha por entrar en el top 8. Dos goles de Fermín, uno de Olmo y otro de Lewandowski fueron necesario para tumbar al equipo checo que vendió muy cara su piel. El otro gran partido de un equipo español en la jornada 7 fue la victoria por 2-3 del Athletic Club ante la Atalanta. Los rojiblancos certificaron un buen papel en Bérgamo y encontraron la contundencia de cara a portería, para llegar vivos y dar guerra en la última jornada de la Champions League. En el resto de enfrentamientos el Bayern Múnich, la Juventus y el Chelsea vencieron a sus rivales.