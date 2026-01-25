Aitor Paredes y Robert Navarro no se muerden la lengua con la situación del Athletic: "Tenemos que apretar el culo"

El equipo que entrena Ernesto Valverde está inmerso en una crisis de resultados la cual se ha visto agrandada por la derrota contra el Sevilla FC. Al Athletic Club se le escapa el objetivo de clasificarse para competición europea y se ve ahora metido en el pelotón de clubes que luchan por la permanencia en Primera división

Hay crisis en el Athletic Club ya que la derrota contra el Sevilla FC ha disparado todas las alarmas. El equipo vasco ya no piensa en luchar por la clasificación para jugar competición europea la próxima temporada y el objetivo es salir de ese pelotón de clubes que actualmente pelea por la permanencia en Primera división. El Athletic Club sabe que está en una situación complicada de la cual no rehúyen ni Aitor Paredes ni Robert Navarro que han hecho un llamamiento a mejorar como sea en lo que resta de temporada, al menos en LaLiga.

Robert Navarro, en la zona mixta del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ha señalado que el partido contra el Sevilla FC era muy importante para el Athletic Club. "Este era un partido muy importante al entrar en un tramo de la temporada en el que tenemos que sumar puntos".

A pesar de los malos resultados que han llevado a que el Athletic Club sólo tenga 24 puntos en la clasificación y sólo tenga 5 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, Robert Navarro ha dicho que el equipo saldrá de esa mala situación. "Tenemos ahora un partido el miércoles, pero en LaLiga tenemos que sacar puntos y tirar hacia arriba. No estamos finos. Llevamos una racha bastante mala en LaLiga y debemos apoyarnos los unos a los otros. Si algo tenemos es un vestuario increíble en el que todos damos la cara por el otro. Lo vamos a sacar adelante en los próximos partidos".

Por último, Robert Navarro ha dicho que el Athletic Club se está jugando mucho tal y como ha manifestado también Ernesto Valverde en rueda de prensa. "El míster nos dice que tenemos que apretar. Debemos ser conscientes de lo que nos estamos jugando".

Aitor Paredes, defensa del Athletic Club, autocrítico

Por otro lado, Aitor Paredes, defensa del Athletic Club, ha sido autocrítico después de la derrota de su equipo contra el Sevilla FC por 2-1. "Es un día difícil, porque nos vamos con cero puntos a casa y fastidiados. Nos ponemos por delante con lo que cuesta y nos meten un gol no sé si por relajación, pero teniendo el descanso tan cerca nos ha hecho daño".

Aitor Paredes ha terminado su comparecencia ante los medios de comunicación sin morderse la lengua. "Debemos trabajar más y mejor. Hemos empezado a mirar mucho más los detalles y aun así te llevas este duro golpe, pero tenemos que apretar el culo y estar más unidos que nunca al ser una situación que muchos de nosotros no hemos vivido en esta competición".