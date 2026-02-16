Mourinho empieza a calentar la ida de la eliminatoria contra el Real Madrid

El Benfica volvió a ganar en Liga y el técnico portugués contestó a todas las preguntas que le hicieron sobre su próximo rival, el Real Madrid, en la rueda de prensa

El Benfica está al alza. Y es en estos momentos de Mourinho más se crece. Sobre todo, en la sala de prensa. Porque como diría Pep Guardiola, ahí es el p... amo. Y el técnico portugués ya ha empezado a jugar con el Real Madrid para intentar poner a los blancos nerviosos.

Tras imponerse al Santa Clara gracias a los goles de Pavlidis y de Paulo Vítor, en propia puerta, y sumar dos victorias consecutivas, su equipo se ha consolidado en la lucha por levantar el trofeo liguero al final de la temporada.

Actualmente, las 'Águilas' se encuentran en la tercera posición de la tabla, a cuatro puntos del líder, el Oporto, aunque con un partido más disputado.

Lo primero que hizo fue quejarse abiertamente del arbitraje: "Ganar era crucial. Lo conseguimos merecidamente. El partido podría haber sido diferente; hubo momentos que podrían haber dado lugar a un resultado distinto, pero es muy difícil pitar penaltis al Benfica".

Posteriormente, manifestó que no le gustó nada el estado del terreno de juego: "No se trata del agua, la lluvia o el viento. Se trata del campo. Incluso algunos jugadores del Santa Clara con los que hablé lamentaron este campo, porque tampoco es bueno para ellos. Si sacaran alguna ventaja... No sacan ninguna ventaja. Me sorprendió saber que Santa Clara no tiene ninguna responsabilidad sobre este campo, porque no tienen los medios para mejorarlo, que está bajo el control del Gobierno Regional".

Y, por último, le preguntaron por la ida de la eliminatoria frente al rey de Europa: "Será un partido muy exigente, sin duda. Solo jugamos la primera parte de la eliminatoria. Trubin no estará en el ataque en el estadio de la Luz. Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida. A menudo la gente piensa que se necesita un resultado determinado en la ida por esto o aquello. Yo digo que no hay un resultado definitivo. Jugaremos la primera parte con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League... están heridos. Y un rey herido es peligroso".

Una cláusula permitiría a Mourinho regresar al Real Madrid

Y aunque la posibilidad de que Mourinho regrese al Real Madrid divide al madridismo, todo podría cambiar si el Benfica consigue eliminar a los blancos de la Champions League. Y ante semejante posibilidad, el diario AS, ha publicado que existe una cláusula que podría facilitar el retorno del técnico portugués al Santiago Bernabéu.

Según dicho medio, el preparador luso tiene firmadas dos temporadas con el cuadro lisboeta pero puede renunciar a seguir en el Benfica sin penalización económica alguna durante los diez días siguientes a que se juegue el último partido de la presente temporada.

El estado físico de Mbappé

El francés Kylian Mbappé, suplente y sin minutos el sábado en el duelo liguero del Real Madrid ante la Real Sociedad, completó con total normalidad el entrenamiento el domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá jugar el martes en Da Luz, la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Benfica.

Con descanso y cuidados para los jugadores que fueron titulares en la noche del sábado, sin ningún percance extra que aumente la enfermería en la que siguen Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Y con trabajo de intensidad entre el gimnasio y el césped para los suplentes.

Entre ellos Mbappé, convocado ante la Real Sociedad tras una semana con varios días fuera del grupo tratándose unas molestias en la rodilla derecha, pero sin minutos el sábado. Horas después trabajó al mismo ritmo que sus compañeros con buenas sensaciones, según ha informado EFE.

Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes", apuntó el técnico madridista en rueda de prensa.

Otra buena noticia para Arbeloa

Otra novedad de cara a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones podría ser Raúl Asencio. El defensa canterano, que forzó con problemas de tibia en los últimos encuentros ante las bajas, también descansó ante la Real Sociedad gracias al regreso de Antonio Rüdiger y se ejercitó con normalidad para poder volver a ser titular en Lisboa.