Rodrygo alza la voz y pide perdón por su expulsión contra el Benfica: "No es mi forma de hacer"

El extremo del Real Madrid, que fue suplente y entró al terreno de juego en el minuto 55, vio la tarjeta roja por continuas protestas hacia Davide Massa, colegiado del encuentro entre los de Mourinho y los de Arbeloa, por lo que ha querido salir al paso en sus redes sociales

El Real Madrid viene de tener malas noticias tras el encuentro contra el Benfica, correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Champions League. El conjunto de Arbeloa, que empezó adelantándose en el marcador con un cabezazo de Mbappé, vio como el equipo de Mourinho le remontaba en apenas nueve minutos, antes de terminar la primera arte. Además, el equipo blanco, más allá de la derrota y de quedar fuera del top-8, recibió la expulsión de Asencio y Rodrygo. En este sentido, el brasileño ha querido pedir disculpas en redes sociales por la tarjeta roja.

Rodrygo, un regreso muy cuestionado con el Real Madrid

Rodrygo volvió a vestirse de corto tres semanas después con el Real Madrid, desde la final de la Supercopa de España disputada en Arabia el pasado 11 de enero. Tras ello, unos problemas musculares le dejaron apartado de los terrenos de juego, quedándose fuera de los terrenos de juego contra el Albacete, Levante, Mónaco y Villarreal, aunque estuvo en la convocatoria de La Cerámica pero no participó en la victoria ante los de Marcelino. De esta manera, el futbolista de 25 años tuvo minutos en el duelo del pasado sábado ante el Benfica, en el que se supuso el reencuentro de Mourinho con Arbeloa. El técnico salmantino repitió con los mismos jugadores en el once inicial que vencieron al conjunto castellonense el pasado sábado, excepto con la entrada de Tchouameni por Camavinga en el centro del campo. Por ello, el internacional con Brasil esperaba su oportunidad en el banquillo, ya que la última vez que tuvo protagonismo fue el choque entero frente a los de Hansi Flick.

En este sentido, Arbeloa dio entrada a Rodrygo en el minuto 55, con 3-1 en el marcador a favor del Benfica. El efecto fue inmediato en el partido, ya que en el 58' recortó distancias Mbappé con un gran disparo cruzado que nada pudo hacer Trubin. No obstante, nada más lejos de la realidad, el Real Madrid perdió eficacia en los últimos metros, registrando tan solo cuatro tiros a puerta en la segunda parte. Además, los tres jugadores del conjunto blanco que completaron más pases durante el encuentro ante el Benfica fueron los de la línea defensiva, Huijsen, Valverde y Asencio, dando a entender la falta de protagonismo de los jugadores merengues de la parcela ofensiva. Por otro lado, el brasileño de 25 años, tras una doble amarilla al canterano de La Fábrica, protestó insistentemente al colegiado del choque y terminó viendo dos tarjetas en cuestión de un minuto.

Las disculpas de Rodrygo por ver la tarjeta roja frente al Benfica

De esta manera, Rodrygo ha dado la cara y ha pedido disculpas por su expulsión ante el Benfica, que le hará ser baja para el encuentro de playoff de la UEFA Champions League, ante el Bodo o Benfica: "Ayer me dejé llevar por el momento al reclamar las pérdidas de tiempo. No es mi forma de hacer. Nunca había sido expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions!"