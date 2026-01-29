El dinero ingresado por los equipos de la Champions League tras la fase liga

El Arsenal es el equipo que más dinero lleva ingresado hasta la fecha en la Champions League con casi 60 millones; el Barcelona es el conjunto español que más ha recaudado

La UEFA Champions League culminó este miércoles la fase liga y ya se conoce el nombre de los ocho equipos que pasan directamente a los octavos de final, quiénes jugarán el playoff y los que dicen adiós al torneo, entre ellos están el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal CF. Es momento de echar cuentas y saber cómo va el ranking de ingresos con notable hegemonía de los conjuntos ingleses.

El dinero que reparte la UEFA en la Champions League

El máximo organismo continental otorga 2,1 millones de euros por cada victoria y 700.000 euros en caso de empate. Cantidad a la que hay que sumar 18,62 millones por participar en la fase liga y otros ingresos derivados del coeficiente de cada club y del 'market pool'.

Ya en las rondas finales, el dinero sigue circulando: 11 millones por llegar a los octavos; 12,5 en cuartos; 15 por alcanzar las semifinales; 18,5 por disputar la final y otros 6,5 'kilos' para el vencedor del torneo.

Arsenal, Bayern Múnich y Liverpool, los que más dinero suman

El Arsenal de Mikel Arteta es el líder indiscutible, tanto en la clasificación de esta primera fase como en ingresos. A las arcas del Emirates Stadium han ido a parar hasta el momento casi 60 millones (59,74 para ser exactos). Y es que los 'gunners' lo han ganado todo. Pleno total: ocho de ocho para sumar 24 puntos.

El segundo que aparece en la lista es el Bayern Múnich, que será otro de los serios candidatos a levantar la Champions en el mes de mayo. Llevan acumulados 57,33 millones de euros. Y completa el podio el Liverpool de Arne Slot con 54,92 millones.

El dinero ingresado por los equipos españoles en la Champions League

El FC Barcelona es el primer combinado nacional en materia de ingresos en la presente Liga de Campeones. Clasificados de manera directa para octavos, a las arcas culé han ido a parar 52,89 millones.

Real Madrid y Atlético, desilusionados

Le sigue el Real Madrid, que pese a la decepción de no entrar en el top 8, suma 37,93 millones. Otro de los que tendrá que jugar el playoff es el Atlético de Madrid, que ingresa 34,95 millones a día de hoy.

Los dos equipos españoles eliminados de la Champions League, Athletic Club y Villarreal, dicen adiós pero hacen cuentas. Los vascos se van con 26,43 millones y los amarillos casi 20 'kilos' después de no ganar ningún partido y solo sumar un punto.

El ranking de ingresos económicos de todos los equipos de la Champions League

- Arsenal: 59,74

- Bayern: 57,33

- Liverpool: 54,92

- Tottenham: 53,9

- FC Barcelona: 52,89

- Chelsea: 52,57

- Sporting de Portugal: 52,26

- Manchester City: 51,94

- Real Madrid: 37,93

- Inter de Milán: 37,61

- PSG: 36,6

- Newcastle: 36,28

- Juventus: 35,27

- Atlético de Madrid: 34,95

- Atalanta: 34,64

- Bayer Leverkusen: 33,62

- Borussia Dortmund: 32,61

- Olympiacos: 32,29

- Brujas: 31,28

- Galatasaray: 30,97

- Mónaco: 30,65

- Qarabag: 30,34

- Bodo/Glimt: 29,32

- Benfica: 29.01

- Marsella: 28,69

- Pafos: 28,38

- Union SG: 28,06

- PSV: 27,05

- Athletic: 26,43

- Nápoles: 26,42

- Copenhague: 26,1

- Ajax: 24,36

- Eintracht: 22,67

- Slavia Praga: 21,66

- Villarreal: 19,94

- Kairat: 19,62