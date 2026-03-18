Tranquilidad en el Manchester City: descartan problemas físicos de Haaland

Pep Guardiola confirma que Erling Haaland no sufre lesión y estará disponible para el próximo partido

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quiso enviar un mensaje de tranquilidad tras la eliminación en Champions League frente al Real Madrid. El técnico aseguró que Erling Haaland no sufre ninguna lesión y que estará disponible para la final de la Carabao Cup ante el Arsenal.

Tras el golpe europeo, el conjunto inglés centra ahora su atención en la posibilidad de conquistar un título que podría aliviar una temporada irregular.

Un rendimiento por debajo de lo esperado

A pesar de su condición de estrella, Haaland no ha atravesado su mejor momento reciente. Sus cifras goleadoras han descendido de forma notable en las últimas semanas, generando dudas sobre su impacto en partidos decisivos.

En la eliminatoria ante el Real Madrid, su actuación fue discreta. En la ida, su presencia fue casi testimonial, mientras que en la vuelta logró mostrarse más activo, con varios remates a portería. Sin embargo, su influencia global en el juego siguió siendo limitada, lejos de su nivel habitual.

Luces y sombras en el Etihad

Durante el partido de vuelta en el Etihad Stadium, el delantero noruego tuvo mayor protagonismo ofensivo. Incluso consiguió marcar, aunque también se encontró con intervenciones destacadas de Thibaut Courtois, que evitó que ampliara su cuenta goleadora.

Aun así, el equipo necesitaba una remontada compleja, y el rendimiento colectivo no fue suficiente para cambiar el rumbo de la eliminatoria, que terminó con un resultado global claramente favorable al conjunto español.

La decisión de Guardiola genera debate

Con el marcador adverso, Guardiola decidió sustituir a Haaland en la segunda mitad, dando entrada a Omar Marmoush. La decisión fue interpretada como una forma de dosificar esfuerzos pensando en próximos compromisos.

No obstante, la sustitución generó opiniones divididas. El exdelantero Wayne Rooney consideró que el noruego debería haber permanecido más tiempo en el campo para intentar acercar al equipo en el marcador.

Mirando a Wembley con optimismo

Pese a la decepción, Guardiola se mostró confiado de cara al próximo desafío. La final de la Carabao Cup representa una oportunidad para que el equipo recupere sensaciones y levante un trofeo importante.

El propio Haaland había anticipado antes del encuentro europeo que el equipo debía jugar bien y aprovechar las ocasiones, un mensaje que ahora cobra más relevancia de cara al duelo frente al Arsenal.

Un desafío clave para Haaland

El delantero noruego sigue siendo una pieza fundamental en el esquema del City, pero necesita recuperar su mejor versión en los momentos clave. Su capacidad goleadora será determinante para que el equipo aspire a títulos en lo que resta de temporada.

La final en Wembley se presenta como una oportunidad perfecta para reivindicarse y demostrar que sigue siendo uno de los delanteros más decisivos del fútbol mundial.