El Vinícius más sincero y humano: “Pasé de la nada a la fama y no podía salir a la calle”

Vinícius Júnior se muestra como nunca en un vídeo junto a Ibai Llanos, donde el atacante del Real Madrid habla de presión, fama precoz, disciplina alimenticia, salud mental y sus grandes obsesiones deportivas: volver a ganar LaLiga y conquistar el Mundial con Brasil. Todo ello mientras mostraba como es su día a día

Hay una versión de Vinícius Júnior que todos conocen: la del extremo eléctrico del Real Madrid, decisivo en noches grandes, irreverente en el uno contra uno y acostumbrado al foco. Y hay otra más íntima, más reflexiva, que aparece en el vídeo '24 Horas con Vini Jr' publicado por Ibai Llanos, donde el brasileño se detiene a hablar de lo que no se ve cuando rueda el balón.

El reportaje, que ya acumula cerca de dos millones y medio de visualizaciones, dibuja el día a día de una estrella mundial que, a sus 25 años, carga con una fama que, según él, le llegó demasiado pronto.

“Siempre he dicho que, cuando somos muy jóvenes, no aprendemos a ser famosos. Salí de Brasil con 16 años, debuté en el primer equipo y pasé de la nada a la fama. No podía salir a la calle, la presión se nota”, se sinceraba el jugador sobre sus primeros años en Madrid.

La frase no suena a queja. Suena a constatación. Vinícius explica cómo el salto fue abrupto: de adolescente en Brasil a figura mediática en Europa en cuestión de meses. Sin manual de instrucciones y en pleno proceso de madurez como persona.

Reconoce que la presión es constante y que internet amplifica cualquier error. Por eso intenta mantener distancia: “Creo que hay que escuchar un poco de todo, no solo lo bueno”. Ha aprendido a convivir con el ruido. A quedarse con lo que suma.

“Claro que la presión es complicada; siempre queremos rendir al máximo, y no siempre es posible, pero hay que estar preparados”, añade, con una madurez que no siempre acompaña a quienes crecen bajo los focos.

Una disciplina casi militar

Si algo deja claro el vídeo es que el talento no camina solo. Vinícius vive bajo una rutina estricta: “Tengo un nutricionista que organiza toda mi alimentación. Cuando voy a la mesa, solo como lo que me ponen, no sé qué será antes de sentarme”.

“El chocolate, los postres… y el problema suele ser la cena”, confiesa entre risas. La noche es su punto débil. “Ceno, paso dos horas jugando a la Play y ya vuelvo a tener hambre. Ahí es cuando me apetece un dulce, y es muy complicado resistirse”.

La solución es sencilla y repetitiva: fruta. “La piña y las uvas me salvan”. Pequeños gestos que sostienen una carrera que depende, en gran parte, del físico.

“Necesito trabajar mucho mi físico porque uso la velocidad constantemente. En este deporte, todos somos rápidos y fuertes”. Además, tiene un problema exta, el gimnasio no le apasiona: “No me gusta nada, pero lo hago porque tengo que hacerlo”. Aún así el carioca entiende que forma parte del contrato invisible que firmó con la élite.

Fútbol, videojuegos y pádel

Cuando termina la jornada, Vinícius se permite ser un chico de su edad. “Desde las siete de la tarde, más o menos, hasta las doce juego a la Play con mis amigos”. Es su válvula de escape.

También el pádel, una afición importada. “En Brasil no se practica mucho, pero aquí en España todos juegan. Me gusta tanto que incluso puse una pista en mi casa”. Una forma de mantenerse activo lejos del fútbol.

El hambre de títulos

Más allá de la rutina, hay una obsesión que atraviesa la conversación: volver a ganar. “Volver a ganar es mi primer sueño. Llevamos una temporada sin ganar y para nosotros esto ha sido muy difícil, por eso es lo más importante”. En el Madrid, ganar no es un deseo, es una obligación. Y Vinícius lo asume sin rodeos.

Con el Mundial en el horizonte, el anhelo se multiplica: “Llevamos tanto tiempo sin lograrlo… ojalá podamos hacerlo”. Habla de Brasil con una mezcla de responsabilidad y nostalgia, sabiendo la gran oportunidad que se presenta el próximo verano.

“Cuando hay Mundial, no hay trabajo ni nada, todo gira alrededor del fútbol”, explica. En su país, el torneo se convierte en una especie de 'religión'. Entre sus rivales, Vinícius respeta a todos: “España siempre va muy bien, tiene jugadores jóvenes y otros con experiencia”. También menciona a Portugal, Francia o Argentina, sabe que el camino será largo.

Aprender a respirar

Entre entrenamientos, fisioterapia y sesiones de gimnasio, hay siestas de dos horas. Hay comidas con amigos. Hay momentos para parar. El vídeo no muestra a una superestrella inaccesible. Muestra a alguien que intenta equilibrar exigencia y normalidad. Que reconoce que la fama llegó antes de tiempo y todavía aprende de ella.

Pasó de la nada a la fama en cuestión de meses. Hoy, años después, intenta que la fama no le robe lo esencial: el placer de competir, la ilusión por ganar y la serenidad necesaria para seguir creciendo.

Porque, detrás del foco, sigue habiendo un chico que un día salió de Brasil con 16 años y que aún persigue sueños que no caben en un solo vídeo. Mientras tanto, su carrera, llena de altibajos, deja momentos polémicos y goles de leyenda, en una carrera que se forja entre el césped y las cámaras.