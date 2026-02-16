Carlos Sainz, sobre cómo invierte su patrimonio: ''Prefiero tener mi dinero en coches que en el banco''

El piloto madrileño ha hablado hace poco sobre como gestiona en su dinero y el por qué lo invierte en coches de lujo de colección

Hace unos meses, Carlos Sainz Jr habló sobre como gestiona su dinero. Algo poco común en nuestro país, en el que escuchar a un famoso hablando de sus ingresos es raro, más allá de programas como el de Broncano que pregunta sin ningún tipo de rodeos. Aunque realmente lo sorprendente es en que invierte su dinero el de Williams y es que lo hace en coches de lujo.

Sainz sigue vinculado a Ferrari

Aunque esa vinculación poco o nada tiene que ver con que Carlos Sainz vistiera el mono de Ferrari durante cuatro años. En El Partidazo de Cope el piloto explicó que parte de su patrimonio lo tiene invertido en coches deportivos de edición limitada. Por un lado tiene que ver con su coleccionismo de este tipo de vehículos de lujo, pero por otro es una manera de revalorizar y mantener su dinero.

''Me dijeron que era un buen negocio, muy buena inversión, sobre todo las ediciones limitadas de Ferrari, que suben mucho de valor. Así que, en vez de tener el dinero invertido en el banco, prefiero tener un dinero apartado en coches de colección que espero que, a la larga, me den beneficio'', comentaba en el citado programa, siendo una buena inversión para que su dinero no esté 'parado' en la cartilla.

Los coches de Carlos más allá del de Williams

Un garaje que seguro que es bastante envidiado por los amantes de los coches de lujo, reconociendo que tiene varios coches exclusivos de la Scudería y otro en camino: ''Tengo cuatro Ferraris de edición limitada y he encargado otro''. Carlos Sainz asegura que ''el dinero en una cuenta pierde valor con el tiempo, mientras que algunos coches conservan o incluso aumentan su valor''.

Ha llegado a reconocer que al único que le da uso es a uno de ellos, los demás son piezas de coleccionista a las que no suele darle mucho trote más allá del mantenimiento: ''Los otros Ferraris ni los uso''. Una colección no apta para todos los bolsillos.

Según los ingresos del de Williams, tanto él cómo Fernando Alonso entran en el club de los mejores pagados de la Fórmula 1. Carlos Sainz se embolsaría esta temporada 2026 cómo mínimo 13 millones de euros, sin contar con patrocinadores ni negocios externos más allá de la pura competición. Una cifra que ha ido ascendiendo con los años y a medida que el campeonato se ha hecho cada vez más seguido.