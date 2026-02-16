Adrian Newey activa su plan para rescatar al AMR26 del caos

La incertidumbre se ha instalado en Aston Martin tras una pretemporada marcada por problemas técnicos y un retraso preocupante de monoplaza verde respecto a sus rivales. Pero el líder del proyecto ha dado un golpe en la mesa y ha prometido sacar a los de Silverstone de ''este lío''

Aston Martin ha comenzado la pretemporada con el pie izquierdo. Mientras que a los test de pretemporada de Barcelona le costó llegar, en los de Bahrein se confirmó lo peor. El AMR26 no está a la altura de las expectativas y la ilusión que tenían hace unos meses los de Silverstone parece haberse hecho añicos después de ver al prematuro monoplaza en acción. Pero cómo se dice popularmente, el ojo del amo engorda al caballo, nadie va a mimar a su máquina cómo su creador, Adrian Newey, que busca la manera de resolver todo este embrollo.

Pedro de la Rosa confía en Newey

''Adrian tiene muy claro lo que hay que hacer, su liderazgo es fuerte'' comentaba en unas declaraciones recogidas por Sport Pedro de la Rosa. El embajador de Aston Martin confía a ciegas en el ingeniero, que ya estaría envuelto en arreglar esos fallos que han hecho al equipo gastar uno de los filming days para ver como funciona el monoplaza.

''Sé que esto no está funcionando ahora mismo, pero sé como voy a sacaros de este lío'', comentaba a sus trabajadores en una reunión Adrian tal y como apuntó Ted Kravitz en Sky Sports. Un mensaje que seguro que ha esperanzado a los trabajadores de Aston Martin, que veían como el monoplaza no rendía para nada según lo esperado. ''Newey ha tenido una importante reunión en la que fue extremadamente directo y positivo hacia todos'', revelaba el periodista dejando claro que el capitán es el último en bajarse del barco.

Los problemas del AMR26

Los test de pretemporada en Bahrein demostraron que el monoplaza no está preparado para la primera carrera en Australia el primer fin de semana de marzo. Pero...¿cuáles son los problemas del nuevo coche de Fernando Alonso y Stroll?

El primero y más importante es el motor de Honda, que dio un fallo que el equipo llamó en el primer día de los test ''anomalía de datos'' y que dio a Stroll para completar poco más de 35 vueltas. Con el nuevo reglamento enfocado en la parte eléctrica, la integración del sistema de recuperación de energía con el chasis está dando dolores de cabeza, afectando especialmente al comportamiento del coche en las frenadas.

A esto se le suma el diseño de Newey agresivo y compacto, que ha pasado factura en el clima caluroso de Sakir ya que el monoplaza mostró síntomas de sobrecalentamiento. Esto obligó al equipo a abrir más la carrocería de lo planeado, arruinando la eficiencia aeodinámica. Además, el comportamiento en pista del AMR26 es inestable y lento, estando a más de 4 segundos de los líderes y bloqueándole el coche a ambos pilotos en la curva 10. Es la primera vez que Aston Martin diseña su caja de cambios y precisamente este es otro de los componentes que no terminan de encajar. Así que a los de Silverstone no les queda más que esperar y confiar en que su capitán pueda encontrar una solución antes del 8 de marzo que da el pistoletazo de salida la primera carrera de 2026 del Gran Circo.