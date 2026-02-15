McLaren reconoce que no lidera la parrilla tras Bahrein

El equipo británico reconoce sus errores y admiten que tanto Ferrari como Mercedes van por delante de ellos en ritmo de carrera

Andrea Stella, jefe de equipo de McLaren, ha querido hacer una valoración tras esos primeros días en Bahrein de test de pretemporada. Cabe destacar que es una temporada especial, en la que se inicia una nueva era de la Fórmula 1 y en el que los equipos están jugando con la prueba y error para intentar dar en la tecla. De hecho, el ingeniero italiano admite que sus competidores directos, Mercedes y Ferrari, están actualmente por delante de ellos.

McLaren se propone mejorar

''Puedo confirmar que el ritmo de carrera de Ferrari parece muy competitivo'', comenzaba Andrea Stella hablando sobre las sensaciones que tuvo en cuando acabaron los test. Los números no engañan, la simulación y carrera de Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli fueron más rápidos que el McLaren con Oscar Piastri. ''Ferrari y Mercedes están ahora mismo en lo más alto de la lista en cuanto a competitividad pura'', asumía el ingeniero.

Aunque Stella llama a la tranquilidad, ya que se trató de un segundo test, el pescado aún no está vendido ni mucho menos. De hecho, Lando Norris y Piastri sumaron juntos 2.283, un banco de pruebas más que suficiente para detectar los fallos y tener bastantes datos para darle toques al monoplaza antes de la primera carrera de la temporada en Australia. Otros cómo Aston Martin no pueden decir lo mismo, así que McLaren puede darse un canto en los dientes aunque no hayan coronado en la prueba. ''Todavía tenemos trabajo por delante para encontrar rendimiento, tanto antes del segundo test como antes de la primera carrera en Melbourne'', concluía el jefe de equipo del actual campeón de los dos mundiales, el de pilotos y el de constructores.

Oscar Piastri también rebajó las expectativas

A pesar de no tener sustos mecánicos como si que los tuvo Mercedes, Oscar Piastri no quiere pillarse los dedos: ''Parece que los cuatro equipos de arriba siguen siendo los cuatro equipos de arriba, pero no sé exactamente dónde encajamos nosotros''. Eso sí, todos esos cambios para que el monoplaza sea más ligero han pasado factura en la velocidad: ''El rendimiento en alta velocidad es significativamente menor que el del año pasado''.

Los cambios son tan grandes que los pilotos básicamente van a tener que volver a pilotar. De hecho, figuras como Max Verstappen ha comparado los nuevos coches con los de la Fórmula E. No obstante, Piastri se mantiene con un perfil más bajo y menos polémico: ''Hemos aprendido mucho esta semana sobre cómo sacar el máximo del motor. Es poco convencional, sin duda. Son retos nuevos para todos''.