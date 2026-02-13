Fernando Alonso, hundido y realista en Baréin: "Estamos encontrando limitaciones"

Fernando Alonso no ha rodado este viernes en Bahréin, pero si que ha aprovechado para atender a los medios de comunicación, a los que les ha confesado la dura realidad actual de Aston Martin

La Formula 1 está poniendo las primeras piedras de este 2026 esta semana en Bahréin, donde se están disputando los primeros test de pretemporada, tres jornadas esta semana y tres la que viene, en las que ya hay un gran perdedor, Aston Martin. El equipo de Silverstone apenas está pudiendo rodar y cuando lo hace, los tiempos están a años luz de los mejores. Este jueves Lance Stroll lo dejó claro y hoy viernes ha sido Fernando Alonso, que pese a no rodar ha atendido a la prensa, confesando la dura realidad del equipo, que está sufriendo muchos problemas de crecimiento.

Alonso ha confesado que están encontrando limitaciones para optimizar el rendimiento, y el principal problemas es que no están pudiendo de forma continua, unas limitaciones que vienen de atrás, pues en toda la pretemporada les ha faltado la regularidad necesaria para poder probarse y encontrar los posibles fallos del coche, y mientras los otros equipos tuvieron estas dificultades en los días de rodaje o en Barcelona, ellos los están encontrando ahora: "No estamos en la posición que queríamos. Empezamos con el pie izquierdo, ya que perdernos Barcelona fue un gran problema. Algunos pilotos rodaron el coche el 9 de enero, así que llevan un mes analizando datos y resolviendo problemas".

Confianza sí, pero con matices

Una de las preguntas más claras que le han hecho al asturiano es si mantiene su confianza en el equipo y ha sido sincero al reconocer que sí, pero en la parte que depende al 100% de ellos, el chasis; en cambio, la cosa cambia en lo que se refiere a la unidad de potencia, que este año es de Honda. No es la primera vez que tiene problemas con el motor japonés y le pueden venir recuerdos de algunos de los peores momentos de su carreras: "La unidad de potencia es un poco más difícil porque aún no entendemos bien el reglamento y lo que se necesita, pero en cuanto al chasis, no hay duda al respecto. Después de más de 30 años con Adrian dominando el deporte, no es que se le vaya a olvidar todo en un año".

Respecto a ese mencionado motor Honda, pide tiempo, pero a la vez invita a Honda a darse prisa: "En cuanto a la unidad de potencia debemos darnos tiempo y comprender dónde estamos. Si vamos por detrás, hay que mejorar cuanto antes".