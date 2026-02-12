Lance Stroll no esconde la realidad de Aston Martin: "Ahora mismo nos faltan cuatro segundos”

Mientras Fernando Alonso rueda en el segundo día de pruebas en Bahréin, Lance Stroll ha confesado la realidad equipo, mostrándose muy pesimista sobre como están las cosas con el nuevo monoplaza

Lance Stroll vivió ayer un día de penurias por culpa de su Aston Martin. El joven canadiense tenía la tarea de ser el encargado de abrir las pruebas de pretemporada en Bahréin para los de Silverstone, sin embargo, tras apenas poder rodar por la mañana, por la tarde ni salió. Un problema en el motor obligó a reajustar muchos aspectos de su máquina e incluso de cara a la segunda jornada, en la que está rodando Fernando Alonso con sensaciones levemente mejores, han cambiado el motor. Sin embargo, el norteamericano ha dejado claro ante los medios que el panorama pinta muy mal y la realidad es que están a años luz de los mejores.

El canadiense ha sido muy vehemente hablando de la realidad de su equipo y es que es consciente de que los segundos que les separan de los mejores en Bahréin no son fruto de un planteamiento conservador, si no de que el coche ha nacido con deficiencias respecto a los grandes equipos: "Ahora mismo parece que estamos a cuatro segundos y medio de los primeros, es imposible saber lo que está haciendo cada equipo pero tenemos que encontrar cuatro segundos de prestaciones”.

Aún así solo les queda una cosa, trabajar y tratar de encontrar algo de mejora en el poco tiempo que les queda antes de la primera carrera, que será el 8 de marzo en Melbourne: “No van a caer del cielo, hay que mejorar y encontrar prestaciones. Es lo normal en la F1 cuando estás por detrás de tus rivales, todos buscamos prestaciones. Miramos a largo plazo, traeremos evoluciones en el chasis y el motor y veremos dónde estamos en Australia". Y es que el déficit no es solo un aspecto específico, si no que es un cúmulo de problemas.

Un optimismo mínimo

Pese a reconocer con cierto sarcasmo que ahora mismo lo único bueno del coche es su decoración, Stroll si que ha dejado algunas notas que pueden sonar a optimismo en cuanto a que cree que sí podrán luchar por las victoria, pues aunque ahora mismo la situación no parece que sea increíble, puede mejorar mucho, más allá de que lógicamente no lo asegura y apela a trabajar y buscar soluciones en conjunto: "Lo único que decir es que estamos apretando tanto como podemos y trataremos de traer cada segundo, cada día, y el tiempo dirá lo competitivos que somos en la primera carrera y a lo largo de toda la temporada”.