Fernando Alonso y Aston Martin empiezan a ver la luz, Mercedes y Red Bull tienen su primer mal día

Tras apenas poder rodar en toda la primera jornada, el Aston Martin ha dado un pequeño paso al frente este jueves en el que Fernando Alonso se ha subido al coche y ha pasado las 50 vueltas

Los tests de pretemporada siguen avanzando en Bahréin y ya se ha disputado la segunda mitad del segundo día de pruebas, o lo que es lo mismo, Fernando Alonso ya ha debutado. Aston Martin era un drama después del complicado día de ayer, pero parece que poco a poco las cosas van poniéndose en su lugar y el piloto asturiano ha podido rodar 51 vueltas sobre el trazado de Shakir, o lo que es lo mismo, 15 más que Lance Stroll en toda la jornada del miércoles, en la que estuvo inédito por la tarde.

Los de Silverstone han tenido que cambiar el motor, pero aún así Alonso ha saltado a la pista y aunque limitado, mucho más al principio que al final, ha aprovechado la sesión para poner en funcionamiento al nuevo monoplaza verde. En tiempos la cosa no ha estado tan bien, pues ha marcado un 1:38:960, el más lento del día y muy lejos del 1:34:273 de Charles Leclerc, el mejor de la tanda. No obstante, tras todas las dudas, solo el hecho de poser salir a pits e ir poco a poco aumentando el ritmo, es una más que positiva señal.

Malas noticias para Red Bull y Mercedes

La mala noticia del día ha venido por partida doble en los dos equipos que hasta ahora se habían mostrado más dominantes, Mercedes y Red Bull. En el caso de las balas plateadas ya empezaron las dudas cuando ayer por la tarde Kimi Antonelli apenas pudo pisar la pista, pero ahora ha ido a más. Tres vueltas ha dado el italiano en las cuatro horas de tanda, lo que limita mucho su preparación y sobre todo, abre las puertas a pensar en que pasa algo en el equipo que había marcado el ritmo de la pretemporada.

En el otro lado está Red Bull, que ayer con Max Verstappen rodó mucho y muy rápido, sin problemas durante todo el día y sin apretar, pues aunque Lando Norris le batió al final, el ritmo lo marcó él. Pues bien, todo se ha ido al traste este jueves. Primero han anunciado que en las primeras horas no iban a rodar y al final ni siquiera lo han hecho en toda la sesión, dejando en blanco a Isack Hadjar, que eso sí, al menos ha salido a dar una vuelta de instalación con el tiempo casi cumplido, por lo que por la tarde debería estar.