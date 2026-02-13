Vladyslav Heraskevych lleva su expulsión de los JJOO al TAS: "Continuamos la lucha por nuestra verdad"

El caso de Vladyslav Heraskevych sigue siendo la gran polémica de los JJOO de Invierno de Milano Cortina, y puede ir a más, pues tras su descalificación, el ucraniano ha llevado su caso al TAS

La descalificación del piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych de los JJOO de Milano Cortina, por usar un casco en homenaje a los deportistas de su país muertos en la guerra contra Rusia ha generado un caos. Los apoyos que ha recibido el deportista han venido tanto de compañeros como de organismos, peor ni con eso el COI ha mostrado la más mínima flexibilidad, impidiéndole participar en una prueba en la que era uno de los favoritos, esgrimiendo la razón de que el casco era una manifestación política, algo totalmente prohibido en los Juegos. Pero no se rinde y ha llevado su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El atleta continúa con la "lucha" de su verdad y que no se arrepiente de "defender" su dignidad después de su audiencia con el TAS, donde ha puesto un recurso por su descalificación: "Creo que no he roto ninguna regla, por lo tanto no debería ser suspendido. Tendría que estar hoy en los Juegos compitiendo y no formar parte de una audiencia con el TAS. Continuamos con la lucha, con la lucha por nuestra verdad. Estoy convencido". Y es que el ucraniano dejó claro que quiere seguir peleando porque está estar en el lado correcto de la historia: "Sería muy raro arrepentirse por defender tus derechos. Desde el primer día dije que creo que tengo razón en esta situación. Y por su puesto que no me arrepiento de defender mi dignidad".

El COI comprende, pero no cede

Desde el COI, en boca de su presidenta, Kirsty Coventry, le han mostrado su comprensión, pero defendiendo siempre que el deporte olímpico tiene que mantenerse neutral: "Mi conversación con él y su padre de ayer fue una conversación muy buena, muy respetuosa. Fue un momento en el que hablamos como atletas, es realmente importante para mí y creo que para él compartir cómo se ha desarrollado todo. Entiendo las dos partes y cómo los atletas quieren un espacio para expresarse, pero también que quieran estar protegidos. Él lo entendió, pero está comprometido con sus ideas. Puedo respetarlo, pero tristemente las reglas no han cambiado y son que las sedes de competición, las ceremonias y la villa olímpica deben ser espacios seguros para los deportistas, sin mensajes de ningún tipo".

Coventry confesó que le dieron la oportunidad de llevar el casco en cada parte de la prueba menos en la competición, pero se negó. Y así ha llegado la descalificación, que ha generado reacciones de todo tipo. Empezando por los deportistas que lo apoyan, como este jueves en las pruebas de luge, donde los deportistas alzaron sus cascos recordando al ucraniano. O el enfado del presidente de su país, Volodómir Zelenski, quien concedió al atleta la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".