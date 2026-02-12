El COI es inflexible: descalificado por su casco en homenaje a las deportistas muertos en la guerra de Ucrania

Tras toda la polémica de los últimos días por el casco de Vladyslav Heraskevych en homenaje a los deportistas muertos en la guerra de Ucrania, finalmente el COI no ha tenido consideración con él y le ha descalificado de los JJOO

La gran polémica de los JJOO de Milano-Cortina ha terminado muy mal. El piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych tenía la pretensión de usar un casco en homenaje a los deportistas de su país asesinados por Rusia, pero tras llevarlo entrenando el COI anunció que le iba a prohibir su uso en competición. Esto generó un gran debate mundial y mientras el deportista se mostró firme en su postura, el organismo también ha sido inflexible, tanto que pese a que han buscado la forma de llegar a un acuerdo, ha terminado descalificándolo, impidiéndole participar en la competición.

El Comité Olímpico Internacional ha decidido este jueves expulsar de los JJOO al ucraniano, abanderado de su país, por no renunciar en la competición al uso del casco con fotografías de atletas asesinados por Rusia en la guerra en su país. El COI asegura que la retirada de la acreditación responde al incumplimiento del código que prohíbe expresiones de carácter político en las pruebas oficiales y fue decidida por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, como ha explicado este jueves el organismo regidor del olimpismo mundial.

Desde el primer momento en el que comenzó a usarlo en las bajadas de entrenamiento y tras las primeras amenazas del COI, el deportista dejó clara su posición y confirmando que lo iba a usar, recibiendo apoyos de todo el mundo, especialmente del presidente de su país, que acusó al organismo de defender la causa injusta en lugar de ayudarles a dar su mensaje. Y Heraskevych ha seguido manteniendo firme su postura en las redes sociales: "Nunca quise un escándalo con el COI, y no lo creé. El COI lo creó con su interpretación de las normas, que muchos consideran discriminatoria".

Una reunión infructuosa

Desde que se inició la polémica el COI trató de convencer al ucraniano de no usar su casco e incluso su presidente, Kirsty Coventry se reunió con él para tratar de llegar a un entendimiento, pero al no aceptar "ningún tipo de compromiso" y tratar de defender su postura, por lo que finalmente ha terminado siendo descalificado, com,o explica en su comunicado: "El COI tenía un gran interés en que Heraskevych compitiera. Por ello, se reunió con él para buscar la manera más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que perdieron la vida tras la invasión rusa de Ucrania. La esencia de este caso no radica en el mensaje, sino en cómo quería expresarlo".