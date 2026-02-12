Olivia Smart y Tim Dieck acarician el diploma olímpico con Sofía Val y Asaf Kazimov emocionando al publico de Milano Cortina 2026

Las parejas españolas disputaron la final de danza sobre hielo del patinaje artístico mostrando dos excelentes programas y sin cometer errores

Este 11 de febrero no ha sido un día cualquiera para el patinaje artístico español. Si bien desde primera hora se daba por imposible entrar en la pelea por las medallas en la final de danza sobre hielo, no es menos cierto que las parejas nacionales –Olivia Smart y Tim Dieck por un lado y Sofía Val y Asaf Kazimov por otro– iban sin presión más allá de mostrar todas sus cualidades en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, lo cual llevó a la primeras de estas quedarse a un paso del diploma olímpico.

Tal cual suena. Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck cumplieron con su tradición y mejoraron el décimo puesto de la danza rítmica con un sexto en la libre, con el que terminaron novenos en la clasificación final. Obtuvieron 122.96 puntos para un total de 201.49, mejor marca de su trayectoria como pareja y récord de España.

Su 'Dune' parte 2 es uno de los ejercicios mejor valorados por su originalidad y capacidad narrativa. Las complicadas elevaciones y los altos niveles de ejecución les permitieron brillar sobre el hielo de Milán en los primeros Juegos que disputaban juntos. Al final, se quedaron a 2.19 puntos del diploma olímpico, pero en caso alguno es un fracaso.

"Hoy el público se ha sentido muy especial. Nos dio energía. Es un momento muy especial. Sí, ha sido un momento espectacular y hay que dar las gracias a todos", comentan tras su participación en Milano Cortina 2026.

Sofía Val y Asaf Kazimov también ganan un puesto

La otra pareja española, formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, terminó la competición con un digno puesto 19 en su debut en unos Juegos (165.23 puntos en total). Los jóvenes patinadores, que entrenan en Madrid a las órdenes de Sara Hurtado y Kirill Khaliavin y debutaban en una cita olímpica, superaron con una danza libre limpia al dúo sueco de Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov, que habían puntuado mejor en la danza rítmica, pero terminaron vigésimos.

"Sí, todo el público se unió a nosotros tan pronto como comenzó el programa, y eso realmente nos ayudó mucho. La energía fue increíble, y bueno, fue nuestro debut en los Juegos Olímpicos, así que lo que queríamos era disfrutar y mostrar a todos nuestro trabajo de estos 3 años, y eso es lo que hemos logrado, así que estamos orgullosos. Si un solo niño quiere patinar, ha valido la pena", sentencia Sofía Val.