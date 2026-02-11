Histórica actuación del español Daniel Milagros en Milano Cortina 2026

El patinador navarro ha pasado en apenas dos años de patinar sobre ruedas a ser olímpico sobre hielo, convirtiéndose en el primer español en participar en esta disciplina deportiva en 102 años de historia

Los 1.000 metros de patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 han marcado todo un hito para el deporte español. No ha habido medalla –ni siquiera ha estado cerca–, pero la realidad es que Daniel Milagros ha entrado en la historia al ser el primer español en participar en la prueba de velocidad en 102 años de historia que tiene la disciplina.

Como decíamos, no es que haya brillado especialmente al terminar último en la final, pero es que es eso ya está veinte pasos por delante de lo que se había visto hasta la fecha. Y ojo, tiene solo 23 años, por lo que su futuro es más que esperanzador.

El patinador navarro marcó un tiempo de 1:11.25 que le colocó como último clasificado, pero como el primer español en la historia en esta disciplina olímpica. Saltó a pista en el segundo par, emparejado junto al canadiense Anders Johnson, para certificar un logro tremendo en este ciclo olímpico, ya que en apenas dos años ha pasdo de patinar sobre ruedas a ser olímpico sobre hielo. "Es un primer paso el estar aquí. Pero puede ayudar para que en un futuro podamos luchar. Es el primer paso como hormiguitas", declaró el martes en rueda de prensa.

Por cierto, no será el único español que participe en esta disciplina, ya que Nil Llop saltará a escena este sábado en la prueba de 500 metros, marcando otro hito histórico para el patinaje español.

Jordan Soltz, oro con récord olímpico

El estadounidense Jordan Stolz fue quien se colgó el oro en los 1.000 metros de patinaje de velocidad, marcando un nuevo récord olímpico (1:06.28) en esta disciplina. Stolz, que partía como gran favorito en la prueba, superó al neerlandés Jenning de Boo (1:06.28) y al chino Zhongyan Ning (1:07.34). Mejoró el tiempo que el neerlandés Gerald van Velde (1:07.18) en los Juegos de 2002.

El estadounidense fue 13º en sus primeros Juegos Olímpicos, en los de Pekín 2022. Su mejora es palpable y se coloca como uno de los nuevos referentes del patinaje de velocidad, en el que se marcó el quinto récord olímpico consecutiva, uno por cada prueba disputada en este hielo milanés.

La reclamación de Joep Wennnemars

La celebración de la prueba estuvo marcada por la participación de Joep Wennemars, que repitió su carrera porque cuando optaba a medalla se vio perjudicado por el mal cambio de calle del chino Ziwen Lian, descalificado. Se lo reprochó el atleta naranja nada más finalizar la prueba, empujando al chino, que no reaccionó, consciente de su culpabilidad. En la repetición, cansando, Wennemars no pudo mejorar su tiempo, tras una acción que bien pudo costar a los Países Bajos una medalla en una de sus especialidades.