De ser condenada por robar a ganar dos oros olímpicos en cuatro días

Julia Simon ha arrasado en el biatlón femenino y Francia ha completado un doblete; éxito de Estados Unidos en el moguls femenino y de Noruega en la Combinada alpina

Francia es una potencia en el biatlón, pero entre sus varias opciones, hay una que sobresale por encima de todas: Julia Simon. La deportista gala sobresalió hace tres días y resultó clave para que el equipo francés se llevara el oro en la prueba del Relevo Mixto, con una remontada final que le concedió la presea dorada a su país. Y, ahora, en la prueba individual (15 km) ha arrasado.

Simon ha sacado casi un minuto a la segunda clasificada, que era su compañera Lou Jeanmonnot, para alcanzar la gloria y, de paso, darle entre ambas el primer doblete a Francia en estos Juegos Olímpicos. La tercera en meta ha sido Lara Hristova, que da así el segundo bronce a Bulgaria en estos Juegos Olímpicos.

Lo curioso del caso es que Julia Simon ha estado a punto de no poder competir en estos Juegos Olímpicos. La deportista gala fe acusada de robarle las tarjetas de crédito a su compañera y amiga Justine Braisaz-Bouchet y a otros miembros del staff de Francia, y hacer compras con ellas por más de 2.000 euros. Por eso fue condenada y aceptó los cargos. Fue suspendida por tres meses y tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por fraude con tarjeta bancaria y robo.

Su convocatoria creó polémica por ello en el país vecino, pero ya han debido olvidarla a tenor de los resultados que Simón está logrando en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026, donde ya atesora dos oros y se convierte en una de las protagonistas de los mismos.

Doblete de Estados Unidos en el moguls femenino de esquí freestyle

El biatlón femenino ha sido una de las pruebas que han finalizado a mediodía y han cerrado la jornada de mañana en Milano Cortina, a la espera de que el hockey sobre hielo masculino dé inicio a las pruebas de la tarde. Si en éste hemos visto un doblete de Francia, en la final del moguls femenino de esquí freestyle se ha visto otro, pero de Estados Unidos.

La estadounidense Elisabeth Lemley y su compatriota Jaelin Kauf se han llevado el oro y la plata en la cita disputada en Livigno, donde otra francesa, Perrine Laffont, ha acabado en tercera posición, por lo que la representación gala ha completado tres medallas olímpicas en pocos minutos.

Lemley, que ocupaba la cuarta posición en la primera ronda de esta final, ha remontado hasta el liderato, mientras que la líder hasta ese momento, la australiana Jakara Anthony, ha 'pinchado' al final y ha caído a la octava plaza.

Noruega suma su séptimo oro, ahora en la Combinada alpina

Noruega, líder indiscutible del medallero, no podía faltar a su cita con las medallas y ha sumado un nuevo oro, ahora en la Combinada alpina, donde su representante Jens Luraas Oftebro ha ascendido desde la cuarta plaza que ocupaba en los saltos hasta la primera que le ha dado el oro.

El esquiador noruego se apuntó la prueba final, los 10 kilómetros de esquí de fondo, por delante del austriaco Johannes Lamparter, que llegó a un segundo, del finlandés Eero Hirvonen, que llegó 2,5 segundos más tarde. El estonio Kristjan Ilves, que partía desde la primera posición tras los saltos, sólo pudo ser sexto, a 41 segundos del campeón.