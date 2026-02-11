Franjo von Allmen se convierte en el tercer tricampeón de esquí en la historia de los Juegos Olímpicos y deja tocado a Marco Odermatt en Milano Cortina 2026

El suizo se corona en el Supergigante tras ganar el Descenso y la Combinada alpina, y deja a su compatriota Odermatt con sólo una opción para ganar el oro

El suizo Franjo von Allmen ya fue el primer deportista en ser bicampeón en estos Juegos Olímpicos de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 tras ganar el Descenso masculino y la Combinada alpina, y ahora se ha convertido en el primer tricampeón después de hacerse con el Supergigante masculino, donde ha vuelto a dejar al líder de la Copa del Mundo, su compatriota Marco Odermatt, sin el deseado oro.

Von Allmen parece contestar al otro gran protagonista masculino de estos Juegos, el noruego Johannes Klaebo, y cada oro del nórdico es respondido con otro éxito del suizo. El ya tricampeón olímpico demostró haber llegado a esta cita en un gran estado de forma y desplegó una actuación casi perfecta para convertirse en el sucesor del austriaco Matthias Mayer, ganador del supergigante en los dos últimos Juegos Olímpicos de Invierno.

A sus 24 años, Franjo von Allmen cubrió los 2.414 metros de la pista Stelvio -con un desnivel de 714 metros- en un minuto, 25 segundos y 32 centésimas; trece centésimas menos que el estadounidense Ryan Cochran-Siegle, y 28 por debajo de un Marco Odermatt que suma una nueva decepción en esta cita italiana. Cochran-Siegle, que lideraba hasta ese momento la prueba, tendrá que conformarse con una nueva plata, metal que ya ganó en los Juegos de Beijing 2022.

“Para ser sincero, de niño, no era necesariamente mi sueño ganar los Juegos Olímpicos. Era esquiador porque realmente lo disfrutaba”, aseguró en una reciente entrevista. Hoy no sólo es campeón, sino que es tricampeón. Von Allmen no dudó en celebrar su oro con el gran número de aficionados fanáticos suizos presentes en la grada.

Von Allmen ya es historia de los Juegos Olímpicos

Hasta ahora, sólo dos esquiadores habían ganado tres oros en esquí alpino en unos mismos Juegos de Invierno: el austriaco Toni Sailer en los Juegos de los Dolomitas 56 y el francés Jean-Claude Killy, doce años más tarde, en los Juegos de Grenoble 68. Von Allmen entra con ellos en la historia.

El también suizo Marco Odermatt, líder destacado en la Copa del Mundo y que va a ganar este año por quinta vez, sigue sin llevarse el oro después después de las tres pruebas disputadas en el deporte rey invernal, en el Stelvio Ski Centre. En el descenso acabó cuarto, fue plata -empatado con otra pareja- en la combinada y bronce en este Supergigante. Le falta sólo el metal dorado. Aún le queda la última oportunidad, en el Eslalon Gigante masculino, que se corre este próximo sábado en Bormio.

Uno de los favoritos, el italiano Dominik Paris, bronce en el descenso, vio cómo se quedaba sin posibilidades de sumar otra medalla después de perder el esquí en pleno Supergigante, en una de las imágenes más mediáticas de esta final alpina.

Clasificación Supergigante masculino Juegos de Milano Cortina 2026

1. Franjo von Allmen (Suiza) 1:25.32

2. Ryan Cochran-Siegle (Estados Unidos) +0.13

3. Marco Odermatt (Suiza) +0.28

4. Nils Allegre (Francia) +0.31

5. Raphael Haaser (Austria) +0.57

6. Giovanni Franzoni (Italia) +0.63

7. Vincent Kriechmayr (Austria) +0.78

8. Fredirk Möller (Noruega) +0.80

9. Stefan Rogentin (Suiza) +0.82

10. Alexis Monney (Suiza) +0.90