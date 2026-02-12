Fournier Beaudry y Cizeron se coronan en Milano Cortina 2026 para dejar a Estados Unidos con la miel en los labios

La pareja francesa cumplió con los pronósticos para hacerse con el oro en Milano Cortina 2026 y dejar a la pareja italiana sin catar metal al desplazarla al cuarto lugar

Fantástica la competición de danza sobre hielo que hemos vivido en Milano Cortina 2026. Los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (225.82) se hicieron con el oro olímpico en tal disciplina del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno, en un podio que completaron los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates (224.39) y los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (217.74).

Patinando en último lugar, Cizeron y Fournier Beaudry salían al hielo sabiendo que tenían que sacar al menos 134.22 puntos para el oro. Y lo hicieron. Aunque los 'twizzles' del campeón olímpico hace cuatro años, cuando patinaba con Gabriella Papadakis, no fueron completamente limpios, obtuvieron una puntuación técnica muy alta (77.06). Los campeones de Europa suman así su segundo gran triunfo en la escena internacional apenas un año después de formar este dúo.

La plata fue para los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates (224.39). En un programa coreografiado por el español Antonio Najarro e inspirado por un toro y un torero, llevaron el flamenco a la pista de hielo. Los tres veces campeones del mundo consiguieron los máximos niveles de dificultad en todos sus elementos, además de grandes calificaciones de ejecución y componentes artísticos, para obtener su mejor marca de la temporada en una danza libre (134.67), pero no fue suficiente para el oro.

En la disputa por el bronce, sendos errores en los 'twizzles' de las parejas británica e italiana aseguraron el tercer puesto para los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier. Los norteamericanos llegaban con ventaja de la danza rítmica (86.18) y la reafirmaron en la libre (131.56), dedicada a la madre de Gilles, fallecida por un cáncer en 2018, para un total de 217.74 puntos. Un ejercicio muy sentimental y sin errores que terminó con los dos llorando de emoción sobre el hielo.

Los españoles, rozando el diploma olímpico

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck mejoraron el décimo puesto de la danza rítmica con un sexto en la libre, lo cual les permitió terminar en la novena plaza con una puntuación final de 201.49, o lo que es lo mismo, a tan solo 2.19 puntos del diploma olímpico.

En cuanto a Sofía Val y Asaf Kazimov, quienes debutaban en una cita olímpica, cerraron su participación con el 19º lugar al acumular 165.23 puntos en total. Al igual que Smart y Dieck, mejoraron en la danza libre para abandonar la última plaza de la clasificación general

Más patinaje artístico en Milano Cortina 2026

Este ha sido el segundo evento de patinaje artístico que ha repartido medallas en estos Juegos. El primero fue la competición por equipos, en la que Estados Unidos se llevó el oro por apenas un punto de diferencia respecto a la selección de Japón. Este viernes, después del programa libre, se otorgarán los metales de la categoría individual masculina.