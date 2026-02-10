La geopolítica llega a los JJOO: el COI prohíbe un homenaje a las víctimas de la guerra de Ucrania

El deporte y la geopolítica han estado siempre unidos de una u otra forma, sin embargo, en los JJOO de Invierno 2026 han ido un paso más allá y el piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ha tratado de competir con un casco homenaje a las víctimas de la guerra

El deporte y la geopolítica han ido de la mano en casi cualquier momento de la historia y si en los últimos años hay un conflicto que haya provocado mensajes de todo tipo, esa es la guerra entre Rusia y Ucrania. Los atletas rusos siguen sin poder competir en los JJOO y en general hay unanimidad en el apoyo hacia los ucranianos. Sin embargo, en los JJOO de Milano-Cortina 2026 se ha producido un caso que ha necesitado de mucha revisión por parte del COI, el del piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych, que buscaba competir con un casco en homenaje a las víctimas de la guerra, pero no se lo han permitido.

El COI ha alegado para la prohibición a la regla 50.2 de la Carta Olímpica que establece que "no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes o áreas olímpicas". Heraskevych, de 26 años, había utilizado el casco en la sesión de entrenamiento de este lunes, rendía homenaje a varios deportistas fallecidos durante el conflicto, como la halterófila Alina Perehudova, de 14 años; el boxeador Pavlo Ischenko, de 33, y el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, de 23, entre otros, pero la decisión le va a arruinar sus planes de homenajearlos.

Tras la decisión, el deportista ha mostrado su rechazo en sus redes sociales: "Tengo la sensación de que el COI está traicionando a esos atletas que formaron parte del movimiento olímpico al no ser homenajeados. En los Juegos hemos visto un gran número de banderas rusas y para el COI esto no supone ninguna violación, sin embargo, si se encontró una violación en el casco que rinde homenaje a los miembros de la familia deportiva ucraniana que han sido asesinados, la verdad está de nuestro lado, espero una decisión justa del COI".

Apoyo institucional total...salvo del COI

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha manifestado su apoyo al atleta a través de las redes sociales, defendiendo su deseo de mandar de recordar a sus compañeros: "Esta verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de manifestación política en un evento deportivo. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna". Pero no ha encontrado el mismo apoyo del COI, pues Mark Adams, su portavoz, se ha mostrado comprensivo con "el deseo de los atletas de recordar a su amigos" pero también ha señalado que "el casco contraviene las directrices". Aunque eso sí, Adams dijo que el COI haría una excepción a las pautas y permitiría a Heraskevych usar un brazalete negro en la competencia.