Lindsey Vonn huye de las críticas por su temeridad: "Mi cruzado no tuvo nada que ver"

Tras pasar por el quirófano después de su brutal caída en el descenso, Lindsey Vonn ha salido al paso de las críticas por competir con la rodilla lesionada, dejando claro que su rotura de ligamento cruzado no tuvo nada que ver

La gran historia de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 acabó en tragedia. El domingo, durante la prueba de descenso femenino, la gran leyenda del esquí alpino, Lindsey Vonn, se fue al suelo sufriendo una fractura de tibia. Esto podría ser un golpe más en una cmpetición en la que se va al límite, sin embargo, el hecho de que la de Minnesota estuviera esquiando con una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda lo cambia todo. La hazaña que buscaba Vonn era algo admirable por muchos, pero muy criticada por otros -la mayoría. Y estos últimos han tenido el caldo de cultivo perfecto en la caída para avivar sus críticas y dejar claro que fue una temeridad.

Tal ha sido la marea que ha generado que Vonn ha tenido que salir al paso de estas palabras y tras la primera de las varias operaciones a las que se va a tener que someter para volver a estar bien, ha dejado claro que su ligamento cruzado roto no tuvo nada que ver: "Simplemente me quedé 12 centímetros demasiado cerca de la línea cuando mi brazo derecho se enganchó en el interior de la puerta, lo que me hizo girar y causó la caída. Mi ligamento cruzado anterior y mis lesiones anteriores no tuvieron nada que ver con mi caída".

Un sueño que se acaba por 12 centímetros

Sobre la carrera, a la que llegaba con todas las opciones después de un gran año en la Copa del Mundo y hacerlo bien en los entrenamientos, la veterana esquiadora de 41 años confesó que a veces, un detalle muy pequeño puede mandarlo todo al traste, pero son cosas del deporte: "Ayer mi sueño olímpico no terminó como había soñado. No fue un final de cuento de hadas, solo fue la vida. Me atreví a soñar y trabajé muy duro para lograrlo. Porque en el esquí alpino la diferencia entre una línea estratégica y una lesión catastrófica puede ser tan pequeña como 12 centímetros".

Sobre su lesión, ahora le viene una época dura, en la que va a tener que operarse varias veces para reparar la fractura de tibia compleja que sufrió, aunque ni con esas se arrepiente de su decisión y del riesgo que corrió: "Aunque ayer no terminó como esperaba, y a pesar del intenso dolor físico que me causó, no me arrepiento. Estar ayer en la puerta de salida fue una sensaci��n increíble que nunca olvidaré".