Breezy Johnson, Alysa Liu y otros atletas denuncian desperfectos en sus medallas olímpicas

Varios atletas de Milano Cortina 2026 denunciaron desperfectos en sus medallas y cintas, derivando en una polémica y una investigación oficial

Un tema que ha levantado bastante polvareda estos últimos días en los Juego Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 han sido las medallas. Y no por temas deportivos, sino por la calidad de las que se están dando a los atletas que suben al podio. Varios han sido los deportistas que han denunciado que ese objeto tan preciado se está rompiendo o desmontando a las pocas horas de recibirlas, todo un drama para los ganadores que ven como tanto las medallas como las cintas que las sujetan han sufrido diversos desperfecto.

El lío de Alysa Lyu y Breezy Jhonson con las medallas

Aunque han sido cuatro los deportistas que se han quejado públicamente sobre la calidad de sus medallas tras ganar en alguna de las categorías de Milano-Cortina 2026, han destacado las voces de Alysa Liu y Breezy Johnson. De hecho, la patinadora artística denunció los desperfectos de su premio por su cuenta de Instragram, destacando que su ''medalla no necesita la cinta'' de la que cuelga, sino que va por libre. A otras como Breezy Jhonson, le pudo la emoción: la esquiadora vio como su ansiado oro se rompía mientras saltaba de emoción. Ya le han entregado una de repuesto, pero menudo susto.

Además de las estadounidenses, también han levantado la voz sobre lo ocurrido Justus Strelow, que ganó el bronce en biatlón y la esquiadora de fondo sueca Ebba Andersson, que fue plata en esquiatón. El primero anunció que su bronce se agrietó al chocar contra el suelo, pero lo que le pasó a Andersson fue ya otro nivel: reportó que su medalla cayó a la nieve y, literalmente, se partió en dos.

No es la primera vez que ocurre

Lo más sorprendente de lo que está ocurriendo es que no es la primera vez que ocurre. Más de 200 medallas entregadas en los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvieron que ser reemplazadas también por daños. Así que, mientras tanto, en Milano-Cortina están investigando los motivos por las que las medallas se arañan o se rompen.

Como todo en la vida tiene un porqué, la fragilidad de las medallas también lo tiene y según relata Reuters el problema reside en el diseño de la cinta: ''Está diseñada con un mecanismo de liberación requerido por normativa, por el que, si se tira fuerte de la cinta, se suelta para evitar que el portador se vea asfixiado''. Una ley obligatoria que podría ser bastante sensible, ya que Alysa Liu ha demostrado como la cinta se ha desprendido por completo del metal.