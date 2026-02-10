Breezy Johnson, Jutta Leerdam, Eileen Gu, Anna Gajser...la historia de Milano-Cortina se escribe en femenino

Los Juegos Olímpicos de Invierno siguen avanzando y en las primeras jornadas de competición las grandes protagonistas están siendo ellas, nombres como como Breezy Johnson, Jutta Leerdam, Eileen Gu o Anna Gajser, algunas por su excelencia y otras por derrotas inesperadas

Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina siguen avanzando y ya han disputado tres jornadas de competición, en las que ha dado tiempo de ver muchas historias que una vez que acabe la cita quedarán en el recuerdo olímpico. Y si hay un punto del grueso de ellas es que las han protagonizado atletas femeninas. Algunas grandiosas, otras con algo más de dolor en forma de decepción, pero todas ellas son muestra del cambio en el paradigma deportivo que se experimenta en cada cita olímpica invernal.

Breezy Johnson, el nombre de los JJOO

Tras arrasar en el descenso femenino, en el cuál Lindsey Vonn sufrió su durísima caída, Breezy Johnson dejó claro que va a ser uno de los nombres de estos JJOO. La esquiadora llegaba con potencial para soñar, pero el nivel que está sacando a relucir en Cortina es una barbaridad, y el cielo es el límite, pues puede sumar hasta dos oros más. Su fuerte es el descenso, pero en el supergigante también opta a todo, además de que en la combinada es la gran favorita, pues además de ser la mejor en lo suyo, tiene una pareja que domina el slalom como nadie, Mikaela Shiffrin.

Eileen Gu se queda a las puertas de la gloria

Eileen Gu es una de las deportistas más seguidas y mejor pagadas del mundo, sin embargo, en Milano - Cortina 2026 no le ha servido, al menos en el Slopestyle, su peor prueba. Gu, aunque solo realizó una buena carrera en su primer intento, pero le bastó para revalidar el segundo puesto de hace 4 años. La representante de China aspiraba a sumar tres oros en estos Juegos, mejorando los dos oros y la plata de Pekín 2022, pero de momento marcha por el mismo camino que hace cuatro años. Sin embargo, Mathilde Gremaud reconquistó el oro de hace años, dejando a la estrella con la plata.

Jutta Leerdam, un icono de oro

Si en el caso de Gu hablamos de un icono que traspasa el deporte y que es una estrella pese a la plata, el patinaje de velocidad tiene un ejemplo similar. En este caso de trata de Jutta Leerdam. Pese a quedarse fuera en los 'trials' de los 1000 metros, es una de las grandes estrellas de Países Bajos, quizá el país que más domina esta disciplina, decidió incorporarla a la velocista, que tenía plaza en los 500. Y la famosísima patinadora (más de cinco millones de seguidores en redes), lo ha aprovechado. Un oro incontestable con el tercer récord olímpico de estos Juegos incluido, mientras que su compatriota Femke Kok, la plata. Una muestra del potencial 'orange', pues al menos una neerlandesa ha estado en el podio de esta distancia en todos los juegos desde 2006.

Anna Gajser es humana

En el big air femenino de snowboard, donde Nora Cornell se quedó en la clasificación, cambió de medallista de oro por primera vez en su corta historia olímpica. Y es que hay nueva campeona en esta, la tercera ocasión en la que entra en el calendario olímpico, la austriaca Anna Gasser, campeona en Pyeongchang y Pekín, no clavó ninguno de sus dos primeros intentos, por lo que se quedó fuera de la pelea por las medallas. Así que en esta ocasión el primer puesto fue para la japonesa Kokomo Murase, que había sido bronce en 2022.