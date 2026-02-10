La hora de oro de Noruega asesta un golpe de autoridad en el medallero

En poco más de una hora, los noruegos sumaron a su palmarés tres medallas de oro, demostrando su valía en diferentes disciplinas

Si alguien dudaba del dominio noruego en los deportes de invierno, hoy la delegación nórdica ha despejado cualquier incógnita en poco más de 60 minutos. En un sprint frenético por el éxito, Noruega ha sumado tres medallas de oro en tres disciplinas distintas, dejando atrás a sus competidores y blindando un liderato que ya iban manifestando.

Noruega se hace con tres oros olímpicos

La jornada triunfal comenzó en la pista de esquí de fondo. Johannes Klaebo, que demostró por qué es el rival a batir tras revalidar su dominio en el sprint clásico. Tras un duelo agónico contra el estadounidense Ben Ogden -decidiéndose por 8 décimas- Klaevo se colgó su segundo oro de estos Juegos Olímpico Milano Cortina 2026. El podio lo completó su compatriota Oskar Opstad Vike con el bronce.

Casi en paralelo, en el slopesyle masculino de esquí acrobático, Birk Ruud ejecutó una primera carrera impecable que resultó inalcanzable. En una de las finales más ajustadas que se recuerdan, el noruego se llevó el gato al agua superando al estadounidense Alex Hall y a Luca Harrington de Nueva Zelanda, asegurando el segundo metal dorado para Noruega.

El apoteosis llegó con Johan-Olav Botn en a prueba de 20 kilómetros individuales de biatrlón. Botn dio un recital de precisión y fondo físico, cruzando la meta con una clara ventaja de 14 segundos sobre el francés Eric Perrot. Con su victoria y el bronce de Oskar Opstad Vike, Noruega cerró una hora dorada para la historia de los Juegos Olímpicos.

Hack-trick de oros

Un triplete gracias al que Noruega pone tierra de por medio con respecto a sus rivales en el medallero general, reafirmando su superioridad. O al menos, hasta el momento, ya que quedan por delante muchas jornadas de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Esta hegemonía no es casualidad, ya que Noruega llegó a la cita como el líder histórico indiscutible de los Juegos invernales. Es el único país que supera la barrera de las 400 medallas totales y los 150 oros de la historia d ela competición. Tras haber liderado el modelo en Pyongchang 2018 con 37 metales en Pekín 2022 con 37, los atletas noruegos demuestran en Milan Cortina que su sistema es de alto rendimiento. Ahora solo queda esperar para ver si la imparable Noruega es capaz de superar las preseas que consiguieron en 2022, reafirmando su posición de dominación total. En la general, le sigue de cerca suiza con 3 oros y Japón con 2.