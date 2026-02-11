Guerra civil en el curling italiano: la estrella Constantini estalla contra el nepotismo del seleccionador

Stefania Constantini, estrellas del curling italiano y medalla de bronce en el dobles mixto en Milano-Cortina, ha estallado contra la federación transalpina después de que hayan convocado a la hija del seleccionador

El deporte italiano está viviendo unos días muy grandes, con sus JJOO invernales de Milano-Cortina en los que las cosas van bien, pero se han encontrado con un problema inesperado. En este caso en el curling, donde su gran estrella femenina, Stefaniaa Constatini, ha empezado un pulso contra la propia federación transalpina después de lo que ella considera un caso de nepotismo, por la convocatoria de Rebeca Mariani, la hija del seleccionador, dejando fuera. a una habitual del equipo, la veterana Angela Romei, que llevaba nueve años siendo habitual en las convocatorias.

Constantini, que junto a Amos Mosaner conquistó el bronce en curling doble mixto en estos Juegos de Milán Cortina 2026, ha criticado la convocatoria de la hija del seleccionador, al acordarse de su amiga y compañera Angela Romei, habitual equipo pero que ha quedado fuera en esta ocasión. La elección de Marco Mariani, que prefirió convocar para la competición por equipos a su hija Rebecca en lugar de a la habitual Angela Romei, generó la polémica en Italia pese a las constantes justificaciones de la Federación Italiana de Deportes de Deportes de Invierno de que la elección fue puramente técnica, algo que no comparte la estrella, campeona olímpica hace cuatro años en Pekín.

Contra su federación

Constantini, después de ganar la medalla de bronce, alzó la voz para acordarse de su compañera y amiga y lanzar un dardo a la propia FISG: "En las gradas, comentando y siguiéndome muy de cerca durante toda la semana, ha estado mi compañera de equipo y mejor amiga, Angela Romei, con quien me hubiera gustado compartir esta experiencia olímpica la semana que viene". Y es que la próxima semana, el equipo femenino de Italia competirá en el curling para intentar sumar otra medalla en este deporte, pero para Constantini el equipo no estará completo, o al menos no de la forma que ella considera justa.

Romei, de 28 años, era internacional desde 2017, con seis participaciones mundiales y nueve en europeos, y consideró injusta su no convocatoria. Rebecca Mariani, de 19 años, fue la sorpresa de la convocatoria del seleccionador, su padre Marco, en el cargo desde 2024. Aún así Constatini reconoce que Romei será un gran apoyo en estos JJOO de casa: "No será así, pero la llevaré en mi corazón. Ella me apoya y ha sido bonito tenerla allí mirándome desde arriba, así que esta victoria, además de para mi novio y mi familia, es para ella".