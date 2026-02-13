A la italiana Passler 'le hacen un Jannik Sinner' y la rescatan tras su positivo en letrozol

Pese a que dio positivo en un control fuera de competición, se le permitirá competir al demostrar que no tenía voluntariedad de tomar ese producto

Rebecca Passler, una de las jóvenes promesas del biatlón italiano y que fue suspendida justo antes de los Juegos de Milano Cortina 2026, por dar positivo en letrozol durante un control fuera de competición ha visto cómo hoy le levantaban la sanción y podrá así competir en la cita olímpica.

La deportista transalpina recurrió a la División Ad Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para estos Juegos, que hace dos días se declaró no competente para retirar esa sanción cautelar y dejó la sanción en manos del NADO, quien ha tomado esa resolución.

"El Tribunal Nacional de Apelaciones de la Organización Nacional Antidopaje (NADO) ha estimado la apelación de Rebecca Passler contra la suspensión provisional tras un resultado positivo en una prueba de letrozol realizada el 26 de enero, al determinar que existía un caso 'fumus boni iuris', es decir, la aparente validez de la ingesta involuntaria o la contaminación involuntaria de la sustancia en cuestión", publica la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

Es un caso similar al que en su día rebajó la sanción de su compatriota Jannik Sinner, que demostró, al igual que Passler, su involuntariedad en la ingesta de la sustancia prohibida, lo que al final significó una reducción drástica de la sanción de dos años a los que se enfrentaba.

Rebecca Passler se incorporará el lunes

Rebecca Passler, tras serle comunicada la suspensión cautelar el pasado 2 de febrero, ha seguido entrenando porque tenía esperanza en el recurso que había presentado. Ahora, se reincorporará a sus compañeras de equipo a partir del lunes 16 de febrero, fecha en la que estará a disposición del cuerpo técnico para las siguientes competiciones olímpicas.

La propia biatleta italiana mostraba su satisfacción por este final. "Han sido días muy difíciles. Siempre he creído en mi buena fe. Agradezco a todos los que me han apoyado, desde los abogados que gestionaron mi situación, hasta la Federación Italiana de Deportes de Invierno, pasando por mi familia y amigos. Ahora por fin puedo volver a concentrarme al 100% en el biatlón", indicaba la deportista italiana.

La Federación Italiana de Deportes de Invierno siempre ha defendido su inocencia y, por eso, su presidente, Flavio Roda, celebraba "el resultado de la apelación, que permite a Rebecca regresar al equipo" olímpico italiano.