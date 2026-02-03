Da positivo en letrozol a cinco días de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

La joven italiana Rebecca Passler, una de las grandes promesas del biatlón, se pierde los Juegos de su país por dar positivo en el mismo producto que apartó a Sara Errani

A apenas cinco días de que arranquen los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 ya se ha conocido el primer caso de doping. La biatleta italiana Rebecca Passler no podrá competir después de que este lunes se haya revelado que ha dado positivo en letrozol tras un control antidopaje que se le ha realizado fuera de competición.

No han empezado los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 y ya se producen las primeras polémicas. A la prohibición que ha sufrido el español Tomás Guarino para poder competir con el programa que tenía previsto por problemas de copyright, algo que también han sufrido otros patinadores con muy poco tiempo de margen para reaccionar, se une ahora también este caso que dejará a una de las deportistas italianas sin la posibilidad de competir en casa.

En el caso de Passler, ésta ha dado positivo en una sustancia (letrozol) que se utiliza, entre otras cosas, para reducir altos niveles de estrógenos y cuyo uso está prohibido sin receta médica. Es la misma sustancia por la que dio positivo la campeona olímpica italiana Sara Errani y por la que cumplió diez meses de sanción.

La biatleta italiana podrá presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, aunque los tiempos le impedirán competir en estos Juegos de Invierno. Rebecca Passler no partía entre las favoritas en su prueba, pero sí es una de las grandes esperanzas de Italia de cara al futuro, ya que cuenta con un palmarés de ocho medallas a lo largo de su carrera en categorías de formación.

Rebeca Andrade y Eliud Kipchoge, abanderados en la ceremonia inaugural

Por otro lado, la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y el Comité Olímpico Italiano también han anunciado que la gimnasta brasileña Rebeca Andrade y el maratoniano keniano Eliud Kipchoge serán dos de los diez abanderados que desfilarán con el emblema olímpico en la ceremonia de apertura que se celebra el próximo 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán.

Andrade y Kipchoge se unen a otros deportistas como la medallista olímpica en boxeo, en París 2024, Cindy Ngamba; el tongano Pita Taufatofua, que fue el primer representante de su país tanto en los Juegos de Verano como en los de Invierno; la patinadora italiana Martina Valcepina, ganadora de seis medallas olímpicas; o el también transalpino Franco Nones, primer campeón olímpico italiano en la historia del esquí de fondo (1968).

La brasileña y el keniano, según anunciaba la Fundación Milano Cortina, representan "la huella que va más allá de la competición a través de trayectorias vitales marcadas por el compromiso cívico, la resiliencia, la inclusión y la responsabilidad global, capaces de inspirar a espectadores de todo el planeta".