Se confirma la cacicada al español Tomás Guarino a cinco días del inicio de los Juegos de Milán-Cortina 2026

El patinador español tiene que renunciar a su programa corto por un problema con los derechos de autor de la música causado por la Unión Internacional de Patinaje

No es una de las principales opciones españolas a medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, pero el patinador Tomás Guarino aspiraba a situarse entre los mejores en una cita a la que llegaba con grandes esperanzas tras la mejoría demostrada en este último año. El catalán ha tenido que renunciar a su programa corto por un problema con los derechos de autor de la música, un ejercicio basado en los 'Minions', personajes de la saga de películas animadas 'Gru, mi villano favorito'.

Con ese programa corto, Guarino había sido 17º en los recientes Europeos de la especialidad, para un 18º total, y tenía esperanzas de meterse entre los quince mejores en Milán-Cortina, algo que se ha complicado, ya que tendrá que recular y retomar el programa con el que compitió la pasada temporada, con una sola semana para prepararlo de nuevo antes de competir.

"Enterarme de esto el viernes pasado, tan cerca de la competición más importante de mi vida, fue increíblemente decepcionante. Aun así, afrontaré este reto de frente y haré todo lo posible para sacar lo mejor de la situación", afirmaba en redes el seis veces campeón de España, donde desvelaba cuál había sido el problema.

Guarino asegura que cumplió todos los trámites

"Seguí todos los procedimientos requeridos y envié mi música en agosto", explicaba Guarino, quien trasladó a la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU) la música elegida para su ejercicio a través de una plataforma llamada ClicknClear. Tras esto, ha competido con este nuevo programa y con una vestimenta que recordaba a los Minions durante las últimas pruebas.

"Esta temporada estaba compitiendo con un programa corto inspirado en los Minions, para traer alegría y un estilo juguetón al hielo mientras cumplía a la vez todos los elementos exigidos. Buscaba demostrar que el patinaje artístico olímpico masculino también puede ser divertido", indica el español en su explicación. “He seguido todos los procedimientos que se me requerían, mandé mi música en el sistema ClicknClear de la ISU el pasado agosto, y he competido con este programa toda la temporada. Por desgracia, apenas unos pocos días antes de la ceremonia de apertura, me informan de que ya no tengo permiso para usar ese programa por problemas a la hora de liberar el copyright”, añade.

La Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, señalada

El campeón español defiende que había adquirido correctamente los permisos de "uso, manipulación y exhibición en competición deportiva" de la música y la imagen a través de la plataforma ClicknClear. Por eso no entiende la negativa del permiso por parte del estudio de cine Universal para usar el primero de los cuatro cortes musicales que tiene su ejercicio.

No es el único caso, lo que hace que todas las miradas se depositen en el sistema de derechos impuesto por la ISU, a la que acusan de no proteger a los deportistas.

Pese a todo, Tomás Guarino avisa que no se rinde y que va a luchar por dejar el pabellón español lo más alto posible en los Juegos de Milán-Cortina 2026. "Prometo salir al hielo dando todo lo que tengo y presentar programas de los que tanto vosotros como yo podamos sentirnos orgullosos", advierte en un mensaje dirigido a sus seguidores.