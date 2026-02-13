Johannes Klaebo lo vuelve a hacer, gana su tercer oro y ya está a uno de lo que parecía imposible: "Me he quedado sin palabras"

El fondista noruego se impone también en la prueba de 10 km individual por intervalos, en la que el español Bernat Sellés fue descalificado

Johannes Hosflot Klaebo, en la prueba de este viernes en los Juegos de Milano Cortina 2026Imago

Tres medallas de oro en los juegos de Milano Cortina 2026, ocho en total... y aún no ha acabado. El noruego Johannes Hosflot Klaebo se empeñó en ser la gran estrella de estos Juegos de Invierno y está dando todos los pasos para conseguirlo.

Tras ganar el Esquiatlón 10 + 10 km y hacer lo propio en el Sprint, ahora ha ratificado su superioridad en el esquí de fondo con un gran triunfo en la prueba de 10 kilómetros disputada este viernes en el Estadio de Tesero, en una carrera en la que ha ido de menos a más, en la que no estuvo en cabeza en los primeros tiempos, pero sí apareció claramente destacado en los tres últimos kilómetros, donde mostró su superioridad.

"Es un día especial. Significa mucho, sin duda... Me he quedado sin palabras", afirmaba un Klaebo que se tiró al suelo, exhausto, nada más cruzar la meta. El noruego comentó que estaba contento con su táctica, corriendo la primera mitad del recorrido a un ritmo controlado, guardando energía para acelerar en la última subida y en la recta final. "Fue realmente duro hoy, así que estoy muy orgulloso", afirmó.

Desgloses, un 'bicho raro' entre noruegos

Sólo el francés Mathis Desloges, que también había sido segundo en la primera prueba de esquí de fondo de estos Juegos, le hizo sombra y quedó a menos de cinco segundos, pero el resto, incluido un Einar Hedegart que había estado primero hasta esos últimos kilómetros, quedaron muy lejos.

Desloges fue un la excepción al dominio de Noruega en la especialidad, ya que logró meter a cuatro de sus corredores en los cinco primeros puestos. Tras Klaebo y Hedegart llegaron Harald Amundsen y Martin Lowström Nyenget, cuarto y quinto respecivamente.

"Entrené increíblemente duro para estas carreras. Les dije a todos que estaba a este nivel, y ahora lo estamos cumpliendo", indicó el joven francés de 23 años.

Klaebo, a una de ser el mejor noruego de la historia

Con esta medalla de oro, Klaebo ya suma ocho, pues ganó tres oros en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur) 2018 y otras dos en Beijing, donde sumó también una plata y un bronce.

Un oro más en alguna de las tres pruebas que aún le quedan en Milano Cortina 2026 le convertiría en el mejor deportista noruego en toda la historia de los Juegos Olímpicos, superando al mítico Bjørn Erlend Dahlie, que ganó ocho metales dorados, también, en esquí de fondo. También lo haría con el biatleta Ole Einar Björndalen -ocho oros, cuatro platas y dos bronces- y con la también fondista Marit Björgen, que también atesora ese mismo número de oros.

En esta prueba competía el único español representante español que este viernes participará en estos Juegos: Bernat Sellés. El fondista catalán fue de menos a más y acabó 48º, pero acabó siendo descalificado "por invadir la marca del circuito".