Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 16 de febrero

Milano Cortina 2026 vive hoy una jornada de infarto marcada por el debut de Quim Salarich en eslalon y una lluvia de medallas en patinaje artístico, saltos de esquí y bobsleigh

Además, el día viene cargado con mucho metal, repartiendo medallas en patinaje artístico, saltos de esquí, bobsleigh y freestyle. En el hielo, las semifinales de hockey femenino prometen ser épicas.

¡Buenos días! Arrancamos el directo de este lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Hoy la emoción es doble para España: seguimos minuto a minuto el debut de Quim Salarich en el eslalon masculino, una de nuestras grandes esperanzas.

También puedes consultar el medallero de ayer, 15 de febrero, mientras esperamos a que arranque la triple ración del torneo femenino de curling:

¡Ya se corre la primera manga del eslalon masculino en el Stelvio de Bormio! El representante español, Quim Salarich, bajará en la 33ª posición. ¡Todo listo para el descenso!

El brasileño venía destrozando el crono y apuntaba al liderato en el tercer sector, pero se ha ido al suelo. Adiós a la posibilidad del histórico doblete tras su oro en el gigante. Afortunadamente, se levanta por su cuenta.

Dificultad extrema en la primera manga. La nieve está limpiando la lista de favoritos, nombres de la talla de Manuel Feller no han logrado terminar el recorrido. El porcentaje de abandonos es altísimo: un 31% de los participantes (5 de 16) se han quedado fuera de combate por el mal tiempo.

Tras el paso de los primeros 22 esquiadores por el Stelvio, el crono de referencia sigue siendo el del noruego (56.14). Aventaja en casi seis décimas a Meillard y roza el segundo de margen sobre Gstrein. La pista se pone cada vez más difícil para los que vienen por detrás, entre ellos el español Quim Salarich

Casi se va al suelo en el arranque, pero Quim no se rinde. Se coloca 20º provisional en Bormio. ¡Directo a la segunda manga tras una demostración de equilibrio y coraje!

Llegamos al punto medio de la primera manga con las posiciones de cabeza inamovibles. El noruego sigue siendo el hombre a batir, mientras el crono se cobra víctimas ilustres: los favoritos Pinheiro Braathen y se despiden de la lucha tras sendas caídas.

La cruz de la moneda es para Tiziano Gravier (ARG) y Lasse Gaxiola (MEX), que se despiden de estos Juegos tras no poder completar el recorrido.

Bajo una nevada que no da tregua, los esquiadores hispanohablantes luchan por la supervivencia. Quim Salarich aguanta en la 22ª posición (1:00.32), a +4.18 del líder McGrath. El andorrano Xavier Cornella se sitúa 25º (+6.87) y el chileno Tomás Holscher cierra el grupo en el puesto 28º (+7.80).

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 encaran este lunes 16 de febrero una de sus fechas más eléctricas. Tras una primera semana de emociones fuertes, el calendario nos regala hoy una combinación perfecta entre la elegancia del patinaje artístico y la adrenalina pura de las finales de velocidad y saltos.

El gran protagonista de la delegación española es Quim Salarich. El esquiador se enfrenta al muro del Eslalón masculino, una disciplina donde la técnica y los nervios de acero lo son todo. Tras demostrar que puede estar entre los mejores del mundo, hoy busca consagrarse en la cita olímpica, centrando todas las miradas en sus dos mangas de competición.

Pero el espectáculo no termina en las pistas de esquí. La jornada de hoy coronará a las nuevas reinas del Big Air femenino, donde le freestyle alcanzará su máxima expresión y nos mantendrá en vilo con esa velocidad tan característico. Además, el hielo vivirá su momento álgido con la final de parejas de patinaje, una de las pruebas más estéticas y seguidas de estos juegos.

Con las semifinales de hockey femenino definiendo quién peleará por el oro y el cierre de los saltos por equipos masculino, Milano Cortina 2026 promete hoy un carrusel de medallas que definirá el rumbo del medallero general.