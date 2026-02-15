Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la novena jornada en Milano Cortina 2026

Johannes Hoesloft Klaebo hace historia con su cuarto oro en el mundial italiano, octavo ya de su carreras en los Juegos de Invierno.

La jornada del domingo 15 de febrero de Milán-Cortina 2026 permitió a Johannes Hoesloft Klaebo sumar el noveno oro olímpico de su carrera, más que ningún otro deportista de invierno en la historia, y a Italia reafirmarse en su dominio de los Juegos.

Klaebo hizo historia en el relevo 4x7,5 km masculino de esquí de fondo junto a sus compañeros de equipo de Noruega. "Conseguir la novena con el equipo es muy especial. Ha sido una victoria de equipo", declaró a los medios de la organización. Con nueve oros, desempata en lo más alto del medallero histórico individual de los Juegos de invierno. Y todavía le quedan dos pruebas para terminar estos con once oros.

En esa prueba consiguió también medalla, de bronce, la selección de Italia. El país organizador se subió al podio en cuatro de las nueve disciplinas que repartían medalla este domingo. Dos de esos metales fueron de oro: el segundo de Federica Brignone en esquí alpino, concretamente en eslalon gigante; y el de Lisa Vittozzi en persecución de 10 kilómetros, el primero para el país transalpino en biatlón en toda su historia.

En clave española vivimos la participación de Nora Cornell, que firmó 53.03 puntos con su ejercicio de la segunda ronda para concluir en la 19ª posición y no conseguir entrar en la final a causa de la caída sufrida en su primer intento.

Medallas de la jornada 9 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Esquí de fondo - 4x7.5 km Relay Masculino

1. Noruega

2. Francia

3. Italia

Biatlón: 12,5 km persecución | Masculino

1. Martin Ponsiluoma (Suecia)

2. Sturla Holm Laegreid (Noruega)

3. Émilien Jacquelin (Francia)

Esquí freestyle: Moguls dobles masculino

1. Mikaël Kingsbury (Canadá)

2. Ikuma Horishima (Japón)

3. Matt Graham (Australia

Esquí alpino: Gigante femenino

1. Federica Brignone (Italia)

2. Sara Hector (Suecia)

3. Thea Louise Stjernesund (Noruega)

Skeleton mixto

1. Tabitha Stoecker / Matt Weston (Gran Bretaña)

2. Susanne Kreher / Axel Jungk (Alemania)

3. Jacqueline Pfeifer / Christopher Grotheer (Alemania)

Snowboard cross por equipos mixtos

1. Huw Nightingale / Charlotte Bankes (GBR)

2. Lorenzo Sammariva / Michela Moioli (ITA) +0.43

3. Loan Bozzolo / Léa Casta (FRA) +0.55

Biatlón: 10 km persecución | Femenino

1. Lisa Vittozzi (Italia)

2. Maren Kirkeeide (Noruega)

3. Suvi Minkkinen (Finlandia)

Patinaje de velocidad: 500 metros femeninos

1. Femke Kok (Países Bajos)

2. Jutta Leerdam (Países Bajos)

3. Miho Takagi (Japón)

Trampolín largo femenino

1. Anna Odine Stroem

2. Eirin Maria Kvandal

3. Nika Prevc

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 15 de febrero

1. Noruega - 12 oros, 7 plata, 7 bronces (26 medallas)

2. Italia - 8, 4, 10 (22)

3. Estados Unidos - 5, 8, 4 (17)

4. Países Bajos - 5, 5, 1 (11)

5. Austria - 4, 6, 3 (13)

6. Francia - 4, 6, 2 (12)

7. Alemania - 4, 5, 4 (13)

8. Suecia - 4, 4, 1 (8)

9. Suiza - 4, 2, 3 (9)

10. Japón - 3, 4, 8 (15)

11. Australia - 3, 1, 0 (4)

12. Chequia - 2, 2, 0 (4)

13. Eslovenia - 2, 1, 0 (3)

14. Corea del Sur - 1, 2, 2 (5)

15. Gran Bretaña - 1, 0, 0 (1)

+. Kazajstán - 1, 0, 0 (1)

+. Brasil - 1, 0, 0 (1)

18. Canadá - 0, 3, 5 (8)

19. China - 0, 2, 2 (4)

20. Polonia - 0, 2, 0 (2)

21. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

22. Letonia - 0, 1, 0 (1)

23. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

24. Bélgica - 0, 0, 1 (1)

+. Finlandia - 0, 0, 1 (1)