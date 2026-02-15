La emotiva sorpresa que el Sevilla FC le dio a Blanca, una luchadora aficionada, por el Día Mundial del Cáncer Infantil: "Nunca te rindas"

El club nervionense y la Fundación 1890 idearon una bonita iniciativa llevada a cabo gracias a la participación de Juanlu Sánchez, quien se plantó en casa de la joven para conocer de primera mano esa batalla contra una leucemia que encara haciendo suyo el lema de la entidad

Más allá de un deporte, el fútbol es un transmisor de emociones tan potente que no es de extrañar que se le considere 'la cosa más importante de entre las cosas menos importantes de la vida'. El Sevilla FC ha ofrecido dos imágenes en menos de 24 horas que muestran los dos polos de esa pasión: en la tarde del sábado estaba proyectando el enfado por un posible penalti no señalado y las tres tarjetas rojas del choque del sábado ante el Deportivo Alavés; una de ellas de Juanlu Sánchez, quien se marchaba pateando la barandilla del túnel de vestuarios (intentantándolo más bien) y que sólo unas horas antes estaba protagonizando un precioso gesto difundido por la entidad este domingo, coincidiendo con el Día Mundial Contra el Cáncer Infantil.

Porque eso, su enorme altavoz social y su capacidad para generar alegría en quienes peor lo están pasando, también es parte del rotundo éxito del fútbol. Todo eso es lo que emana de esta emotiva iniciativa llevada a cabo por la Fundación 1890 que ha consistido en una visita sorpresa del propio Juanlu al domicilio familia de Blanca. La joven, que lucha contra una leucemia, fue obsequiada con una camiseta firmada y una invitación para presenciar en directo el encuentro liguero que enfrentó al Sevilla FC y al Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

La sorpresa de Juanlu a la joven Blanca

"Este domingo, 15 de febrero, se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil. Una jornada conmemorativa que se celebra anualmente y que cuenta con el apoyo del Sevilla FC a través de la Fundación 1890. En colaboración con Andex, la fundación blanquirroja organizó una sorpresa para Blanca, una joven sevillista que padece leucemia y que recibió, sin esperarlo, la visita de Juanlu Sánchez en su propia casa", explica el club nervionense en un comunicado publicado en sus medios oficiales.

"El futbolista canterano del primer equipo se interesó por su estado, por su vida cotidiana, conoció a su familia e invitó a todos ellos al partido frente al Deportivo Alavés, además de obsequiar a Blanca con una camiseta del Sevilla FC con su nombre y la leyenda 'Nunca te rindas' que la propia Blanca hace suya en su tratamiento contra la enfermedad", añade el escrito de la entidad nervionense.

"Hoy se celebra el Día Del Cáncer Infantil, una jornada que nos recuerda la lucha valiente de los más pequeños y a la que nos sumamos desde la​ Fundación 1890​. #Somosdetodos.", ha añadido el Sevilla FC en redes sociales a través de la cuenta de la fundación del club para unirse a esta marcada jornada. "Hoy, Día Del Cáncer Infantil, aprendemos de vosotros lo que significa ser valientes. ¡Nunca te rindas!", añaden en otro post con un palabras del también futbolista canterano Andrés Castrín. ​