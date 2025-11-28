Ellas son Blanca y Alba, campeonas del derbi en el que ganamos todos

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de conocer a Blanca y a Alba, sevillista y bética respectivamente, que han visto como el cáncer les ha marcado su vida durante varios años

Poco a poco, se va acercando la hora para que comience el Gran Derbi. Tanto béticos como sevillistas ya esperan con ganas el que es uno de los partidos más importantes de la temporada, con una rivalidad que supera todo lo que se pueda esperar de un partido normal. Emoción, rivalidad, bromas... eso es todo lo que concentra este derbi sevillano, que es uno de los grandes alicientes del fútbol español. En diversas ocasiones, este partido suele verse desde un lado negativo, con disputas absurdas en ambos bandos de la ciudad. Sin embargo, si algo tiene Sevilla, es que historias hay miles. Y, para este Gran Derbi, no iba a ser menos.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido el placer de conocer los casos de Blanca y Alba. Ambas personas han tenido que luchar con la grave enfermedad que significa el cáncer. Cada una de ellas tiene una historia distinta, con unos ejemplos de resiliencia que llenan de orgullo al público que la conoce. Con la intención de conocer sus testimonios, fueron entrevistadas en el plató de nuestro medio, siendo una charla con una importante carga emocional.

Alba, la pequeña con su corazón verdiblanco por bandera

Muchos béticos ya conocerán la historia de Alba, y es que como para no conocerla. Esta pequeña, de trece años, ha convivido su infancia con esa dura enfermedad que es el cáncer infantil. En su caso, sufrió leucemia desde los cuatro años, lo que le hizo estar gran parte de su niñez en ese proceso de recuperación en busca de esa luz al final del túnel. Ese objetivo pudo lograrlo tras dos años y medio, lo que nos permite conocer a una Alba a la que la sonrisa no se le escapa nunca de su rostro. Gracias a esa historia, el Real Betis contó con ella para ser el primer 'Fichaje Estrella' de la Fundación, lo que le ha permitido vivir experiencias increíbles.

Hay muchas especiales aunque, si hay una con la que se tuviese que quedar, esa sería la del poder brindar la Copa del Rey a la planta de oncología infantil del Hospital Virgen del Rocío. Para más inri, hay que sumarle que esta visita se produjo junto a Rafael Gordillo, añadiendo más carga emocional a ese especial momento.

Blanca, uno de esos ejemplos del "Dicen que nunca se rinden"

Blanca, por su parte, representa al equipo nervionense, siendo una de las representaciones de ese "Dicen que nunca se rinden" que cada día suena en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En el año 2022, le detectaron un osteosarcoma, lo que le hizo iniciar el partido más importante de su vida. Esa primera vuelta parecía que lo había empezado ganando, con la recuperación de su enfermedad. Sin embargo, en 2024, le volvió a castigar y sufrió una nueva recaída de la misma. Tras varias intervenciones para buscar la limpieza total, finalmente la logró este año, terminando la quimioterapia el pasado 1 de octubre.

Hay cosas que Blanca tiene clara en la vida, aunque hay una de ellas que es totalmente indiscutible, como es su sevillismo. Suele ser una de las aficionadas que llena cada día el Ramón Sánchez-Pizjuán, y desde el club no dejaron pasar la oportunidad de permitirle conocer a los jugadores de la primera plantilla del Sevilla FC. Una experiencia única e increíble.

Emoción a flor de piel en la entrevista

Durante la charla de ESTADIO Deportivo, la emoción estuvo a flor de pie. Ya se sabía lo especial que eran ambas historias, y la entrevista no fue para menos. El mejor ejemplo fue el de Alba, que se emocionó al hablar de lo que significó su enfermedad y de esa alegría por ser el primer "Fichaje Estrella". "Me puse muy contenta (...) además ganamos la copa", declaró la pequeña bética sobre ello. Y es que, cuando habla de todo lo que tuvo que pasar, la emoción sale con ella.

Por parte de Blanca, el conocer la recuperación de su especial fue especial, siendo un momento entrañable para recordar. "Cuando tu oncóloga te dice ya después de tantísimo tiempo que estás limpia, que no tienes que venir hasta dentro de tres meses... Hay veces que no te lo crees. Es como que te hace raro no tener que ir todos los miércoles allí. (...) Súper contenta", respondió Blanca.

Lo que les ha marcado a ambas su amor por sus colores

Suele decirse que tanto el Sevilla FC y el Real Betis son los que definen la vida de mucho de los habitantes de esta ciudad. Y, en este caso, no iba a ser menos. Ese momento de poder disfrutar de sus equipos es uno de esos instantes de olvido que ambas han podido disfrutar, y que les ha permitido a ambas poder desconectar de todo por lo que estaban pasando. Blanca nos contó una gran anécdota, en el año 2022, y a colación de un derbi celebrado por esas fechas. "La primera vez, en 2022, cogí el COVID. Nada más empezar el tratamiento y me pilló justo el derbi. Estaba en una planta aislada de todo y en una habitación sola. Me puse a ver el derbi y era una habitación que yo no tenía contacto con absolutamente nadie. Era un ratito que me evadí un poquito y, además, ganó el Sevilla FC. Mi oncólogo al día siguiente, que también es muy sevillista, vino con el altavoz y con un playmobil del Sevilla FC", respondió.

Alba también ha podido vivir grandes momentos con su equipo y es que, en su temporada como Fichaje Estrella, fue capaz de poder vivir el primer título del Real Betis tras 17 años de sequía. Lo que se llama ser un auténtico talismán. Cuando habla de sus jugadores favorito, ella lo tiene claro, aunque no se olvida de una de las estrellas béticas de hace unos años. "Antony y Bartra, porque son muy niñeros. Nos quieren mucho. Y antes era Canales", declaró. Sobre ese reconocimiento al cántabro, tuvo clara su historia. "Fuimos a un entrenamiento e iba a venir un niño que se llamaba Sergio. Se puso malito y no pudo venir (...) Le dijimos que hiciera un vídeo y le dijo a mi madre que prefería ir al hospital", reveló Alba.

La particular forma de vivir el derbi en la planta de oncología

En esta ciudad, hay muchas formas de vivir lo que significa el Gran Derbi, aunque Blanca nos reveló una forma muy especial de hacerlo. Y es que, en la propia planta de oncología infantil del Virgen del Rocío, existe un "pique" curioso. "Allí muchísimos niños, en la propia bomba, tienen enganchados cada uno la bandera de su equipo de fútbol. Yo me ponía la mía del Sevilla en cada ingreso. Cada uno se ponía la de su equipo. Por ejemplo, cuando había un partido de fútbol, todos allí en el colegio, que hay una tele, nos llevábamos nuestros sillones y nos poníamos todos", respondió Blanca.

No suele haber un color predominante como reveló ella misma, ya que suele variar según la época del año en la que se encuentren. Una manera especial de poder vivir ese amor por unos colores, a pesar de la complejidad que el momento imprime.

El mensaje de ellas para las personas que estén pasando por algo similar

Para concluir esta charla, ambas tuvieron la oportunidad de dejar un mensaje a todos esas personas que estén pasando por una situación similar. "Aunque parezca duro, que lo es, siempre hay salida. Dentro de todo lo malo, pues siempre hay que sacar algo bueno, aunque parezca que no lo hay. Que intenten disfrutar la vida lo máximo", declaró Blanca.

Alba, por su parte, fruto de la emoción, únicamente fue capaz de decir "fuerza y esperanza". Dos palabras tan sinceras como especiales, más si cabe en una ciudad donde se ambos términos obtienen un significado superlativo. Conocer el testimonio de ambas hace valorar más esos pequeños detalles que uno no suele hacerlo y saber que, a pesar de que parezca que no hay luz al final del túnel, siempre aparece un pequeño atisbo de esperanza.