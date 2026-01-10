Ella es Remedios, la abuela sevillista que, a pesar del Alzheimer, mantiene el sueño de conocer a Kanouté

ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder hablar con Remedios que, a pesar de padecer Alzheimer, sigue recordando con cariño a una de las máximas leyendas nervionenses

Muchas son las historias que deja Sevilla que, para eso, es una ciudad única. La gran pasión con la que se vive el fútbol en la capital andaluza hace que aparezcan muchos testimonios únicos que permiten poder darle un valor emocional a este deporte. En esta ocasión, hemos tenido la oportunidad de poder conocer a Remedios, una señora de 83 años que tiene al Sevilla FC como un amor especial. No es para menos ya que, a pesar de no ser muy futbolera, ha visto como su marido y su hijo le han inyectado ese veneno sevillista que le ha hecho disfrutar del equipo nervionense.

A pesar de que padece Alzheimer y algunos recuerdos ya no están con ella, tiene claro un nombre cuando habla de la entidad hispalense, y ese es el Frédéric Kanouté. El delantero de Malí ha sido, sin lugar a duda, una de las grandes leyendas del club y uno de los grandes argumentos del comienzo de la época más dorada en Nervión. Con la ambición de poder conocerlo, su nieta Paula publicó un vídeo en sus redes sociales donde era la propia Remedios la que quiso referirse al atacante africano. Para conocer más de cerca esta historia, ESTADIO Deportivo ha tenido el placer de poder acercarse a su casa y poder charlar un rato con ella.

Su amor hacia Kanouté, mucho más allá de lo futbolístico

Muchos son los jugadores que se han ganado un hueco en el corazón de los aficionados sevillistas pero, cuando se habla de Kanouté, casi que existe unanimidad en ese sentido. El maliense aterrizó en Nervión tras su aventura en el Tottenham, dando comienzo a una etapa que ni los más optimistas eran capaces de descifrar. Hasta siete fueron los títulos que consiguió durante su periplo como jugador del Sevilla FC, por lo que lo hace ser una de las máximas leyendas hispalenses. Sin embargo, su labor va más allá de los terrenos de juego y es que, a través de actividades solidarias, decidió volcarse en ayudar a los más desfavorecidos, siendo significativas las ayudas hacia los más pequeños de su país.

Esa última cuestión es la que dejó a Remedios impregnada de él, ya que lo considera una "buena persona". "Estuvo aquí en el Sevilla FC, se fue con mucho dinero. Creo que lo tendría, porque era un hombre muy bueno, trabajó muchos años, y se fue a su país a levantarlo y a ayudarlo. Eso me parece muy bien. Lo que ese hombre hizo, debería de hacerlo mucha gente", declaró.

La idea del vídeo y sus mensajes a Kanouté

Esta nueva era digital es la que ha permitido que, a través de las redes sociales, muchos vídeos alcancen una trascendencia importante. Muchas son las historias que se conocen a través de ella y este es el caso de este testimonio. La "culpable" de todo fue la nieta de Remedios, Paula, que colgó un vídeo en sus redes buscando una gran repercusión del mismo. "Estábamos aquí el día de Reyes, hablando, y no sé por qué salió el tema. Somos familia de sevillistas, y ella siempre que sale eso, siempre habla de Kanouté. Dijimos de grabarle un vídeo improvisado, y lo subimos a las redes. Es verdad que tiene algunas visualizaciones. Nosotros encantados de que nos hayáis contactado y, por cumplir los sueños de ella, hacemos lo que sea", respondió Paula.

Y es que, cuando hablas un rato con Remedios, tienes la sensación de estar como en casa. Su cercanía y amabilidad muestran muy a las claras lo que es ella, y también es una demostración de sus ganas de hablar de los actos buenos que el delantero de Malí realiza. Al ser preguntada sobre si le gustaría conocerlo, ella lo tiene claro. "Si llegase cualquier día de que viniera a ir a verlo, sería muy grande", contestó.

La importancia de la fe para Remedios

Sevilla tiene muchas pasiones y una de ellas es la devoción hacia las imágenes sagradas, que tanto marcan la vida común de la población sevillana. Este caso no iba a ser menos para Remedios, que suele tener unas estampitas acompañándolas con ella que sirven para darle suerte tanto en su vida diaria como en los partidos del equipo sevillista. "Les tengo mucha fe porque he ido allí y me han dado mucha suerte (...) Yo les digo, las estampitas. Que nos tienen que ayudar al equipo y a todo el mundo. Nos han ayudado mucho", afirmó.

Por último, también ha querido dejar un pequeño mensaje al Sevilla FC, teniendo muy claros dos deseos. "Que ganen el lunes y que se van a dar las cosas muy bien (...) A ver si hay un título", finalizó Remedios.