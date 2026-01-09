Sevilla Atlético 0-0 Villarreal B: Armisticio en la Carretera de Utrera

Estreno de 2026 parco en llegadas y ocasiones entre dos filiales en contextos diferentes que lograron, al menos, no marcharse de vacío

Con las bajas de los lesionados Lulo Dasilva y Juank Cortéz, los sancionados Álex Costa y Alexis Ciria, así como los promocionados Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso' y Miguel Sierra, el Sevilla Atlético se estrenaba en 2026 como local con la firme intención de repetir el resultado con el que despidió 2025, si fuera posible sin tanto suspense ni sufrimiento. En aquella ocasión, los pupilos de Luci Martín remontaron en el alargue ante el Sanluqueño, aunque el pasado 3 de enero no pudieron darle continuidad al caer derrotados con contundencia en Algeciras (3-0). Pero los franjirrojos se han quedado a medio camino este viernes en el Estadio Jesús Navas, firmando un empate sin goles contra un igual como el Villarreal B que transita en la zona media-alta de la clasificación en el Grupo 2 de Primera RFEF, mientras que su anfitrión arrancará la segunda vuelta en puestos de descenso.

Antes del descanso, Alberto Flores tuvo que emplearse a fondo y aliarse con la fortuna para revertir los intentos de Álex Rubio, a Viveros, a Pascual y, sobre todo, Alassane Diatta, que cabeceaba muy cerca del palo un córner botado por Víctor Moreno, al tiempo que una doble ocasión de Isra Domínguez, con tiro mordido primero y atajado por Rubén Gómez después. Ya en la reanudación, el filial nervionense lo buscó sobre todo a balón parado, aunque las defensas se impusieron siempre, como el cansancio pese al carrusel de cambios. Con el paso de los minutos, ambos dieron indirectamente por buenas las tablas, que hicieron en cierta manera justicia a lo visto sobre el verde del recinto colindante con Montequinto.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Villarreal B del Grupo 2 de Primera RFEF

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Miguel Kpebane (Jorge Moreno 73'), Robert Jalade, Iker Muñoz, Sergio Martínez; Rivera, Nico Guillén; Bakary Sow (Iker Villar 85'), Edu Altozano (Alcaide 85'), Isra Domínguez (Collado 85'); e Ibra Sow (Manuel Ángel Castillo 71').

Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca (Albert García 66'), Sierra, Lautaro Spatz, Eneko Ortiz; Alassane Diatta, Pascual (José Gaitán 72'); Víctor Moreno, Hugo López (Arnau Forés 66'), Viveros (Cheikh Thiam 72'); y Álex Rubio.

Árbitro: Arenas Mora (catalán). Amarillas al local Manuel Ángel Castillo, así como al visitante Albert García.

Incidencias: Un total de 638 espectadores se dieron cita en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla para presenciar en directo el encuentro correspondiente a la jornada 19ª del Grupo 2 de Primera RFEF.