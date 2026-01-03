Algeciras 3-0 Sevilla Atlético: Carbón antes de los Reyes

El filial hispalense perdonó antes del primer gol local y acabó pagándolo caro; recibió un gol psicológico antes del descanso y en la segunda parte se quedó con nueve futbolistas

No ha empezado con buen pie el Sevilla Atlético, que en su primer partido de este 2026 ha caído derrotado claramente en su visita al Nuevo Mirador de Algeciras. Los pupilos de Luci comenzaron dominando y disfrutando de buenas ocasiones para poder ponerse por delante pero los últimos minutos del primer acto acabarían siendo claves para el devenir del partido. Tan solo le faltó el gol al conjunto sevillista, lo rozó Alexis Ciria con un disparo lejano ante la meta de Iván Moreno que, en dos tiempos y sobre la línea de gol, atajaba el esférico.

De nuevo Alexis, encontrando el golpeo desde el balcón del área con pierna derecha, buscó la escuadra de la portería local con un disparo que se marchaba alto. En los últimos minutos del primer tiempo, un gran lanzamiento de falta de Víctor Ruiz se colaba por la mismísima escuadra de la portería de Alberto Flores, pero no quedaría ahí la desgracía para los hispalenses, que acabarían encajando el segundo gol en la última acción del primer tiempo, en un tanto firmado por Rastrojo tras aprovechar un balón dividido dentro del área sevillista que desviaba Miguel.

La segunda parte, con nueve

En la segunda mitad, el filial sevillista se quedaría con dos jugadores menos sobre el césped con las expulsiones de Álex Costa y Alexis Ciria antes de recibir el tercer definitivo tanto. Todo se pondría más cuesta arriba tras la expulsión de Álex Costa después de que el delantero sevillista recibiera dos cartulinas amarillas más que cuestionables. La nota positiva del segundo tiempo la puso Marc con su debut con la elástica del filial sevillista tras estar firmando una gran temporada con el Sevilla C.

Pero el Sevilla Atlético terminaría el partido con nueve jugadores después de que Alexis Ciria también fuera expulsado por tarjeta roja directa tras una entrada revisada por el videoarbitraje. En la siguiente acción, Manín subía el tercer y definitivo tanto al marcador, en el minuto 79.

Ficha técnica:

Algeciras CF: Iván Moreno, Joseca (Paris Adot 80’) Álvaro Mayorca, Víctor Ruiz, Tomás Sánchez, Iván Turrillo (Avilés 80’) Óscar Castro, Jony Álamo, Rastrojo (Arauz 85’) Isaac Obeng (Manin 67’) y Juanma (Dani Garrido 67’).

Sevilla Atlético: Alberto F., Miguel, R. Jalade, Sergio M., D. López (Manuel Ángel, minuto 71), Rivera, Nico Guillén, Ibra (Marc, minuto 71), Collado (Isra, minuto 58), Alexis Ciria y Álex Costa.Árbitro: Cánovas García-Villarrubia, del comité valenciano. Amonestó a Álex Costa, Nico Guillén y Víctor Ruíz. Expulsó a Álex Costa y a Alexis Ciria.

Goles: 1-0 (39') Víctor Ruíz; 2-0 (46') Rastrojo; 3-0 (79') Manín.