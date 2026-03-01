Y el viernes, otro derbi, con Sevilla y Betis en apuros: duelo en Heliópolis tras pasar 850 minutos sin marcar gol

Valentino Fattore rescató un punto para el Sevilla Atlético en el minuto 90+9 de su partido contra el Atlético de Madrid B y acabó con una sequía que duraba desde el 21 de diciembre. El Betis Deportivo recibirá al eterno rival tras ser goleado este sábado en Alcorcón

La liga en el Grupo 2 de la Primera RFEF consume este fin de semana una jornada más, que ha sido una oportunidad menos para que el Sevilla Atlético sustente su deseo de obrar la casi milagrosa tarea de eludir el descenso. El filial del Sevilla FC sumó este pasado sábado un punto tan meritorio, al lograrlo jugando con 10 contra un Atlético de Madrid B que marcha segundo clasificado, como insuficiente para escapar de su delicadísima situación clasificatoria.

Es penúltimo con 21 puntos empatado con el colista Marbella CF, que tiene un partido menos; a 11 puntos de la salvación, a falta de sólo 12 jornadas; y en medio de una racha de ocho jornadas sin conocer el triunfo. Y dentro de cinco días, Derbi Chico contra un Betis Deportivo que también está anclado en el pozo.

Valentino, en el 90+9', puso fin a 850 minutos de sequía goleadora en el Sevilla Atlético

El tanto del definitivo 1-1 en el duelo de filiales disputado en el Estadio Jesús Navas se hizo de rogar. Y no sólo porque llegase ya en el noveno minuto añadido para hacer justicia con los méritos mostrados por los pupilos de Luci Martín, sino porque además era el primer gol del Sevilla Atlético en estos dos primeros meses de 2026. Los franjirrojos no marcaban desde el 21 de diciembre de 2025, cuando Nico Guillén estableció en el postrero minuto 90+9' el definitivo 2-1 para culminar la remontada ante el Atlético Sanluqueño. Ni que decir tiene que aquella ha sido la última victoria.

Han tenido que pasar un total de nueve jornadas completas y más de 800 minutos -ronda los 850' contando con el tiempo de prolongación de cada choque- hasta que Valentino Fattore pudo celebrar el tanto de la igualada ante el Atlético Madrileño. Era la primera diana del nieto del mítico Héctor Horacio Scotta después de consumar su regreso al Sevilla FC en el pasado mercado invernal de transferencias.

Desde el gol de Nico Guillén antes de Navidades hasta el de Valentino en la noche de este pasado sábado, el Sevilla Atlético perdió contra el Algeciras CF (3-0) antes de empatar con Villarreal B (0-0) y Hércules CF (0-0) de manera previa a una secuencia de cinco derrotas más rotas con este empate contra el filial colchonero: Juventud de Torremolinos CF (2-0), CE Europa (0-1), SD Tarazona (2-0) y la recuperación del choque aplazado en su día ante el FC Cartagena (1-0). Errores defensivos y una alarmante falta de pegada ha sido el hilo conductor en esta nefasta dinámica en 2026.

Y ahora, el 'Derbi Chico': el Sevilla Atlético visita el viernes al Betis Deportivo

Luci Martín, técnico del Sevilla Atlético, analizó en los medios oficiales el empate cosechado ante el Atlético Madrileño: "De nuevo era un castigo injusto, muchos partidos nos hemos ido perdiendo 0-1 o 1-0. Al final, hemos podido empatar. No hemos tenido tranquilidad ni acierto. No es lo mismo vivir con ansiedad un cero a cero sin poder marcar. Trabajar esa mentalidad no es fácil. Incluso con la expulsión hemos creído y hemos estado en el partido siempre".

"Todo lo que sea sumar, sobre todo en actitud, es bueno. Le hemos quitado el balón mucho tiempo a uno de los mejores equipos de la categoría con el balón. Tienen los mejores interiores de la categoría y hoy han sufrido corriendo detrás de Nico Guillén. Nos falta tener esa pegada que te da ponerte 1-0 para madurar los partidos. Hemos creído hasta el final, me quedo con eso", apuntó Luci.

Por último, el entrenador del conjunto franjirrojo puso ya la mirada en el Derbi Chico, que el próximo viernes dará continuidad a El Gran Derbi de este domingo entre los primeros equipos de Real Betis y Sevilla FC: "Ya este partido es historia. Esta semana no hace falta hablar. En la cabeza de los chavales el derbi es otra historia. En ese partido (contra el Betis Deportivo) se motivan solos". En la primera vuelta, los entonces pupilos de Jesús Galván vencieron por 1-0 con gol de Lulo Dasilva. Los verdiblancos también están en puestos de descenso y perdieron este sábado en Alcorcón por 3-0.